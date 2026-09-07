Ce spunem și ce înțeleg ceilalți? Lecție de comunicare pentru studenții SNSPA, în redacția DCNews

Astăzi, studenții de la SNSPA s-au întâlnit, în redacția DCNews, cu prof. univ. dr. Sorin Ivan, în cadrul unui curs dedicat comunicării interpersonale și rolului pe care aceasta îl are în viața profesională.

Discuțiile au pornit de la o realitate esențială pentru cei care vor lucra în domeniul comunicării: relația cu un coleg, un client, un jurnalist, un manager, un partener sau publicul poate influența direct rezultatul muncii.

Într-o abordare aplicată, studenții au analizat nu doar ce transmite un mesaj, ci și ce se întâmplă între oameni atunci când acesta este transmis și interpretat, de ce poate fi acceptat sau respins și cum ajunge, uneori, să fie distorsionat.

Întâlnirea i-a provocat astfel să fie mai atenți la propria manieră de comunicare și să înțeleagă că, dincolo de cuvinte, contează felul în care construim relațiile cu cei din jur.

Proiect „COMPAS Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/