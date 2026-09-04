Cum se face o știre de la zero? Studenții SNSPA au intrat în „pielea” jurnaliștilor

Studenții SNSPA s-au întâlnit astăzi, în redacția și studioul DCNews, cu Adrian Ioniță și Bogdan Bolojan, experți în stagii de practică, pentru o nouă sesiune în care teoria s-a transformat în exercițiu practic.

Studenții au trecut prin mai multe etape ale muncii dintr-o redacție: au documentat și redactat o știre pornind de la informațiile unei conferințe, apoi au lucrat direct în admin-ul DCNews, familiarizându-se cu procesul prin care un material este pregătit pentru publicare.

Partea practică a continuat în studioul DCNews, unde au realizat exerciții de stand-up și prezentare în fața camerei, lucrând la documentare, editarea textului și prezentarea în platou.

O zi în care studenții au putut experimenta, pas cu pas, cum arată munca unui jurnalist, de la informația brută până la știrea pregătită pentru public și prezentarea în fața camerei.

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