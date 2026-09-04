Vorbim mult, dar știm să comunicăm? Studenții SNSPA, provocare alături de prof. univ. dr. Sorin Ivan

Studenții SNSPA au participat la un nou curs susținut de prof. univ. dr. Sorin Ivan, dedicat comunicării interpersonale și rolului pe care aceasta îl are atât în viața personală, cât și în cea profesională.

Discuțiile s-au concentrat pe modul în care construim și transmitem un mesaj, ascultarea activă, limbajul verbal și nonverbal, dar și pe felul în care percepțiile, emoțiile și atitudinea pot influența o conversație.

Studenții au descoperit și cât de importante sunt empatia, adaptarea mesajului la interlocutor și capacitatea de a crea o conexiune reală, abilități esențiale mai ales pentru cei care își doresc o carieră în comunicare și media.

Pentru că a comunica nu înseamnă doar să vorbești, ci și să știi cum să asculți, să înțelegi și să te faci înțeles.

Proiect „COMPAS Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

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