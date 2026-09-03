Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews COMPAS Cum găsești știrea dintr-un ocean de informații? Studenții SNSPA, lecție de jurnalism cu Bogdan Bolojan

Cum găsești știrea dintr-un ocean de informații? Studenții SNSPA, lecție de jurnalism cu Bogdan Bolojan

Autor: Editor Team
Data publicării: 03 Sep 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
Cum găsești știrea dintr-un ocean de informații? Studenții SNSPA, lecție de jurnalism cu Bogdan Bolojan
Cum găsești știrea dintr-un ocean de informații? Studenții SNSPA, lecție de jurnalism cu Bogdan Bolojan

Studenții SNSPA s-au întâlnit astăzi, 3 septembrie, cu Bogdan Bolojan, Expert stagii de practică, pentru o nouă sesiune dedicată jurnalismului și muncii dintr-o redacție.

De această dată, discuția s-a concentrat pe identificarea unei știri relevante dintr-o conferință sau un eveniment. Studenții au aflat cum să facă diferența între informația cu adevărat importantă și discursurile de PR, ce declarații merită urmărite, de ce cifrele, contradicțiile și anunțurile în premieră pot schimba unghiul unui material și, mai ales, cum găsești informația care îl interesează cu adevărat pe cititor. 

Un accent important a fost pus și pe partea practică: ce notezi în timpul unei conferințe, cum identifici un citat puternic și cum alegi informația care poate deveni lead-ul sau chiar titlul știrii.

Pentru că, într-un discurs de o oră, pot exista zeci de declarații, dar știrea este cea pe care jurnalistul știe să o găsească.

Proiect „COMPAS Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/ 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

compas
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din COMPAS
Citește mai multe din COMPAS
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close