Visuri, valori și încredere în propriul drum. Studenții SNSPA, sesiune de coaching cu Gabriel Nuță-Stoica

Studenții SNSPA s-au întâlnit astăzi cu Gabriel Nuță-Stoica, Responsabil coaching studenți, pentru o sesiune interactivă dedicată autocunoașterii, obiectivelor personale și comunicării.

Studenții au fost provocați să își identifice valorile personale, dar și să răspundă la o întrebare aparent simplă: „Care este cel mai mare vis al tău și ce faci ca să-l îndeplinești?” Pe acordurile piesei „Hall of Fame” de la The Script, aceștia și-au pus pe hârtie obiectivele pentru următorii cinci ani și pașii prin care le pot transforma în realitate.

Sesiunea a continuat cu exerciții de public speaking și comunicare, prin care studenții au descoperit cât de mult contează nu doar ce spunem, ci și cum spunem. Tonul vocii, postura, expresiile faciale și contactul vizual pot influența puternic felul în care un mesaj este primit de cei din jur.

O întâlnire despre cine ești astăzi, unde vrei să ajungi și cum înveți să transmiți cu încredere ceea ce ai de spus.

Proiect „COMPAS Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

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