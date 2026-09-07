De la primii pași în presă, la experiența din televiziune. Cristina Herea, față în față cu studenții SNSPA

Studenții de la SNSPA au avut parte astăzi de o întâlnire specială în redacția DCNews. Cristina Herea a fost invitata cursului susținut de Anca Murgoci-Scutaru, unde le-a vorbit tinerilor despre propriul său parcurs în presă și despre primii pași făcuți în jurnalism.

Cristina Herea le-a povestit studenților cum a intrat în lumea presei, despre experiențele care au ajutat-o să se formeze profesional, dar și despre provocările unei meserii în care trebuie să fii mereu curios, atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău și pregătit să te adaptezi.

Întâlnirea a fost și un prilej pentru studenți să descopere jurnalismul dincolo de teorie, prin experiența unui om care a trecut prin redacție, teren și televiziune, și să afle mai multe despre ce presupune, în realitate, construirea unei cariere în presă.

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