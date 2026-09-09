Cum reacționezi când știrea nu așteaptă? Studenții SNSPA, puși la încercare în redacția DCNews

Studenții SNSPA au avut astăzi parte de noi exerciții practice în redacția DCNews, alături de Anca Murgoci-Scutaru și Adrian Ioniță, experți stagii de practică.

La cursul susținut de Anca Murgoci-Scutaru, invitatul a fost Rareș Hopincă, primarul de la Sectorul 2 al Capitalei, iar studenții au fost puși în situația unui jurnalist care află cu doar 30 de minute înainte pe cine urmează să intervieveze. Au avut misiunea să se documenteze rapid și să formuleze întrebări care să meargă dincolo de informațiile dintr-un CV, pentru a descoperi povești, alegeri și experiențe din parcursul profesional al invitatului.

Apoi, studenții au intrat și în studioul DCNews, unde, alături de Adrian Ioniță, au descoperit ce se întâmplă într-o televiziune atunci când apare un breaking news: cum o informație devine știre, cum se construiește rundown-ul unui jurnal și care este fluxul de lucru într-o redacție în astfel de momente.

De la teorie au trecut direct la practică: studenții au redactat un stand-up, iar apoi au intrat în platou pentru a-l prezenta „live”, ca într-o situație reală de televiziune.

O zi în care research-ul, spontaneitatea și reacția rapidă au fost puse la încercare, chiar în mijlocul unei redacții.

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