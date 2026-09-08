Cum arată afacerile viitorului? Studenții SNSPA, lecție de antreprenoriat verde cu Florin Răvdan

Florin Răvdan, responsabil formare antreprenorială, s-a întâlnit cu studenții SNSPA, într-o nouă sesiune dedicată dezvoltării competențelor antreprenoriale. De această dată, discuția s-a concentrat pe tema „Energia Verde: Viitorul Sustenabil”.

Studenții au discutat despre importanța energiei verzi și despre rolul sustenabilității în dezvoltarea afacerilor viitorului, dar și despre oportunitățile pe care tranziția către soluții mai prietenoase cu mediul le poate crea pentru noile generații de antreprenori.

Întâlnirea le-a oferit astfel o perspectivă asupra modului în care antreprenoriatul și sustenabilitatea pot merge împreună, într-o economie în care preocuparea pentru mediu devine tot mai importantă.

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