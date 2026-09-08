Studenții SNSPA, puși în fața unei provocări de presă: Fără întrebări și teme repetate

Anca Murgoci-Scutaru, expert stagii de practică, s-a întâlnit cu studenții SNSPA, în redacția DCNews, pentru o nouă sesiune practică dedicată jurnalismului și construirii unui interviu.

De această dată, studenții le-au avut ca invitate pe jurnalista Diana Tache și prof. Mariana Badea și au fost provocați să formuleze întrebări cât mai diverse pentru ele.

Exercițiul a avut o regulă importantă: fiecare întrebare trebuia să deschidă o temă nouă. Odată ce un coleg aborda un subiect, ceilalți trebuiau să găsească rapid o altă direcție de discuție.

Astfel, studenții și-au exersat atenția, spontaneitatea și capacitatea de a găsi unghiuri noi de interviu, într-un exercițiu apropiat de situațiile întâlnite într-o redacție.

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