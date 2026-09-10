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Competiție sau creștere? Psihologul Radu Leca i-a provocat pe studenți să descopere cum își privesc, de fapt, colegii

Autor: Editor Team
Competiție sau creștere? Psihologul Radu Leca i-a provocat pe studenți să descopere cum își privesc, de fapt, colegii
Competiție sau creștere? Psihologul Radu Leca i-a provocat pe studenți să descopere cum își privesc, de fapt, colegii

Studenții au avut astăzi parte de o provocare diferită, propusă de psihologul Radu Leca: Un test de autoevaluare construit în jurul a 11 întrebări menite să arate felul în care își privesc colegii de studiu.

De la colegul care ia 10 la examenul pe care tu l-ai picat, până la proiectele de grup, competiție, colaborare, eșec sau succes, fiecare situație i-a pus pe studenți în fața unei alegeri: îl văd pe cel de lângă mine prin ceea ce îmi poate oferi sau prin ceea ce pot deveni alături de el?

La final, punctajele au conturat patru tipologii - „Cartograful resurselor”, „Arhitectul echilibrului”, „Cultivatorul de potențial” și „Alchimistul” - oferindu-le studenților ocazia să reflecteze asupra propriului mod de a construi relații, de a colabora și de a privi competiția în anii de facultate.

Un exercițiu despre colegialitate, competiție și, mai ales, despre cât de mult ne pot influența oamenii alături de care alegem să creștem. 

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