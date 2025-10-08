CSM acuză Guvernul Bolojan de „sfidarea autorității judecătorești” în cazul reformei pensiilor magistraților

"Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situație de o gravitate excepțională generată de atitudinile inacceptabile ale unor exponenți ai factorului politic la adresa sistemului judiciar, care au culminat cu inițierea și adoptarea demersului legislativ privind modificarea statutului judecătorilor și procurorilor. În mai multe rânduri Consiliul Superior al Magistraturii a atras atenția asupra riscurilor cauzate de climatul de ostilitate creat împotriva magistraților, prin luări de poziție ale factorului politic și prin campanii mediatice care au urmărit discreditarea sistemului judiciar și culpabilizarea acestuia pentru situația economică și socială în care se află România", a transmis CSM, într-un comunicat de presă.



Potrivit CSM, factorul politic a perseverat "în atitudinea de sfidare a autorității judecătorești, nemanifestând niciun fel de deschidere pentru dialog și cooperare".



"Aspectele semnalate de Consiliu sunt în continuare de actualitate, întrucât niciuna dintre cauzele care au generat reacția sistemului judiciar nu a fost înlăturată, neexistând vreo preocupare cu privire la impactul demersurilor factorului politic asupra independenței justiției, care reprezintă garanția fundamentală a dreptului cetățeanului la un proces echitabil. În egală măsură, o justiție independentă și pe deplin funcțională este indispensabilă și pentru ceilalți profesioniști ai dreptului a căror activitate este convergentă cu același obiectiv al garantării drepturilor și libertăților cetățenilor. În mod regretabil, în pofida perioadei de timp semnificative trecute de la reacția fermă a sistemului judiciar, factorul politic a perseverat în atitudinea de sfidare a autorității judecătorești, nemanifestând niciun fel de deschidere pentru dialog și cooperare onestă cu reprezentanții acesteia, ci dimpotrivă continuând în aceeași retorică a culpabilizării magistraților români", a susținut CSM.



Consiliul îi asigură pe toți judecătorii și procurorii că "va utiliza în continuare toate instrumentele legale pentru apărarea independenței justiției și a statutului magistraților, astfel încât să fie garantate drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor și parcursul democratic al societății românești".



La sfârșitul lunii iulie, premierul Ilie Bolojan a anunțat un proiect legislativ prin care propune creșterea vârstei standard de pensionare a magistraților la 65 de ani.



De asemenea, proiectul prevede ca pensia unui magistrat să fie de maximum 70% din ultimul salariu net, nu 80% din brut, cum este în prezent.



Legea a fost adoptată în Parlament, dar a fost atacată de Instanța supremă la Curtea Constituțională, care a amânat de două ori să se pronunțe în acest caz, potrivit Agerpres.