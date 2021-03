Medicul Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat, luni seară, că a avut întâlniri cu managerii spitalelor din București și Ilfov pentru a vedea măsurile care sunt necesare pentru rezolvarea crizei paturilor ATI pentru pacienții cu COVID-19.

„Ceea ce am dorit să facem și am discutat a fost ca, pe lângă paturile actuale ATI dedicate pacienților cu COVID-19, să avem acces la alte paturi suplimentare ATI din spitalele unde infrastructura o permite și unde există capacitatea de investigație corectă a pacienților pentru a le oferi o îngrijire medicală cât de bună se poate, pentru că, de fapt, diferența de supraviețuire și de letalitate o face tocmai o îngrijire corectă în unități de terapie intensivă, unde acest lucru se poate face corect. Deja au fost stabilite. Avem un plus de paturi de terapie intensivă și, de asemenea, am discutat pe suplimentarea paturilor de terapie acută sau intermediară, unde pacienții care nu necesită intubație sau ventilație invazivă să poată fi îngrijiți corespunzător”, a spus dr. Moldovan.

În cadrul întâlnirilor oficialilor din Ministerul Sănătății cu managerii spitalelor din București și județul Ilfov s-a discutat și despre ușurarea activității spitalelor care fac în prezent evaluarea, monitorizarea și terapia pacienților COVID.

„Facem un alt apel către spitalele cu care am discutat astăzi (luni - n.r.) să preia și alte spitale această sarcină de evaluare a pacienților COVID pozitiv, tocmai pentru a scădea presiunea pe spitalele de infecțioase sau de pneumologie care sunt încărcate în prezent”, a mai spus secretarul de stat din MS.