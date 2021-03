Covid-19 în SUA: imaginile haosului. Greu de imaginat că există așa ceva în pandemie / FOTO + VIDEO

Din acest motiv, autoritățile locale au declarat stare de urgență în orașul american, renumit pentru plajele sale, din îngrijorarea că mulțimile mari care se adună pentru spring break („vacanță de primăvară”) reprezintă un risc de contagiune.

În timpul carantinei există restricții de trafic, iar afacerile din zona aglomerată South Beach se închid. "Se simte ca un concert rock", a declarat Gelber pentru CNN.



"Dacă vii aici să faci nebunii, du-te în altă parte", a adăugat el.

Vacanța de primăvară este o perioadă de zile libere pentru școlile și universitățile din SUA, între martie și aprilie. Vorbim de o perioadă a anului care atrage mii de studenți către Florida și alte locuri cu vreme caldă din toată țara. Autoritățile au avertizat turiștii că trebuie să petreacă în mod responsabil sau vor fi arestați. Dar zona Miami Beach a fost plină de oameni care țineau petreceri pe stradă în weekend și mulți nu purtau măști și nici nu practicau distanțarea fizică.

Here’s Miami Beach tonight, 10 minutes after new 8 p.m. city-wide curfew. City also declared a State of Emergency today in light of larger than expected #SpringBreak crowds. @CBSMiami pic.twitter.com/D6aCjgE2cf

Un oficial al orașului a descris South Beach, care include faimoasa Ocean Drive, ca fiind „debordantă” de mulțimi sâmbătă.



„Nu puteai vedea trotuarul și nu puteai vedea iarba”, a spus managerul orașului Raúl Aguila.



El a adăugat că măsurile de urgență sunt „necesare nu numai pentru protejarea locuitorilor, ci și a vizitatorilor, inclusiv a celor aflați în vacanță, pe care vrem să îi păstrăm în siguranță”.

Ziarul Miami Herald a raportat că poliția a folosit spray cu piper pentru a răspândi oamenii. Până la ridicarea măsurilor, poliția va împiedica pietonii și vehiculele să intre în principalele locuri de petrecere din South Beach.

Primarul Dan Gelber a spus că turiștii s-au adunat în oraș de când guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a numit statul o „oază de libertate” față de restricțiile coronavirusului.

Florida rămâne un punct fierbinte pentru coronavirus în SUA. De când a început pandemia, statul a înregistrat aproape două milioane din cele 29 de milioane de infecții ale țării.

