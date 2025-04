Confruntarea față-n față Antonescu - Ponta. ”Să facă această confesiune”

Pe 29 aprilie 2025, România a fost martora uneia dintre cele mai așteptate confruntări politice ale anului, dezbaterea electorală care a unit aproape toți candidații la prezidențiale, cu excepția lui George Simion (AUR). Evenimentul s-a desfășurat la Palatul Cotroceni.

Cel mai exploziv moment al serii a fost schimbul de replici dintre Victor Ponta și Crin Antonescu — foști aliați în cadrul Uniunii Social-Liberale (USL), deveniți rivali de neîmpăcat. Cei doi, care în urmă cu mai bine de un deceniu conduceau împreună o alianță ce părea de neclintit, au oferit publicului o confruntare încărcată de acuzații, ironii tăioase și mărturisiri care au reaprins interesul unei întregi generații de alegători. Reuniunea lor pe aceeași scenă a fost așteptată de ani de zile, nu doar de simpatizanții lor, ci și de un electorat larg, fascinat de dinamica complexă dintre două dintre cele mai influente figuri politice.

"Dacă vrea să facă această confesiune..."

Crin Antonescu: „Domnul Victor Ponta a traversat în cursul anilor multe identități. S-a schimbat, s-a deghizat, s-a travestit, de la Che Guevarra la Donald Trump. A copiat, a trădat, când nu a copiat a trădat, când nu a trădat a copiat. A trădat 3 partide, două guverne, cel puțin o țară, pentru că nu-i știu loialitatea față de statul sârb. Nu vreau să-l întreb nimic pentru că e proverbial, minte, dar îl invit, dacă vrea, să-mi spună ce a simțit în momentul în care, potrivit unei declarații a domniei sale, în miezul unei campanii electorale în care era purtător de cuvânt al candidatului partidului său, Mircea Geoană, spunând tuturor ca purtător de cuvânt că e cel mai bun candidat, iar apoi a intrat în cabină și a acordat votul unui alt candidat. Dacă vrea să facă această confesiune pentru foștii săi colegi de partid, sau actuali, cred, bine. Dacă nu, atunci nu. De întrebat nu-l întreb din motivul pe care l-am spus.”

Victor Ponta: „Eu îi mulțumesc domnului Antonescu pentru întrebare, pentru că-mi dă ocazia să spun încă o dată ce am făcut. Oamenii știu ce am făcut. În primul rând, ca prim-ministru, știu ce am făcut într-o coaliție PSD-PNL-PC. Anume, am luat o țară în criză, o țară cu pensii și salarii tăiate, cu TVA-ul de 24% și am reușit să avem grijă de oameni. Am reușit să dăm din nou speranță oamenilor. Am reușit să facem o schimbare politică atunci când părea că regimul nu mai poate să se schimbe. De fiecare dată am fost de partea schimbării. Cred că și acum, în 2025, România merge într-o direcție total greșită, într-o direcție greșită, în primul rând pentru cetățenii țării, dar și pentru românii din afara granițelor. De aceea, votul lor a fost pentru schimbare în 24 noiembrie. Sistemul politic PSD-PNL-UDMR nu a putut să accepte rezultatul. A anulat votul românilor. Acum va trebui să-l accepte. Împreună, românii, cu viitorul președinte și un nou guvern, nu cel actual, pot să mai iasă încă o dată din criză. Mai vreau să spun un lucru, pentru că am această oportunitate. Am făcut multe lucruri bune și am făcut multe greșeli, dar întotdeauna am muncit, nu am stat șomer, nici o zi, nici 10, nici 10 ani, și întotdeauna voi munci pentru cei dragi mie. Trebuie să am eu grijă de ei, nu ei de mine, nu să fiu eu un trântor în spatele lor.”

Crin Antonescu: „La ce aș putea avea replică? Aș spune doar că atunci când ești singurul președinte de partid din România care îți dai salariu din banii publici ai partidului tău, e ușor să nu fii șomer niciodată.”

