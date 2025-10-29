În luna februarie, după disputa din Biroul Oval, dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump şi vicepreşedintele american J.D.Vance, Oana Gheorghiu spunea că oficialii americani sunt „doi golani”.

Despre acest subiect, au vorbit Bogdan Chirieac și Mugur Ciuvică la Miercurea Neagră.

„Dar credeți că impunerea unor personalități politice în funcții guvernamentale de cea mai mare importanță, persoane care l-au măscărit pe Trump pe rețelele sociale, ajută relația bilaterală România–Statele Unite?”, a zis Bogdan Chirieac.

„Nu. Dacă o să semneze și domnul Nicușor Dan, e o decizie foarte proastă”, a zis Ciuvică.

„Spuneți, deci, că numirea doamnei Oana Gheorghiu în funcția de vicepremier e o decizie foarte proastă?”, a zis Chirieac.

„Da”, a zis Ciuvică.

„Hai, domnule, că totuși… vedeți, domnul Ciuvică – și vă spun sincer – are un fond bun, degeaba îl ironizați pe TikTok și pe YouTube. Vă spun, are un fond bun”, a continuat analistul politic.

„Domnule Chirieac, când vă spuneam eu acum niște ani de zile că doamna asta, lăsând la o parte spitalul, politic este absolut toxică, dumneavoastră, cu useriștii dumneavoastră, îmi spuneați: „A făcut spitale, e minunată!” Acum, că a trecut de la USR-ism la putinism, nu mai e bună doamna. Acum câțiva ani îmi spuneați ce bună e doamna aia că face spitale. Doamna aia, nu zic, nu e rău că face spitale. Dar politic, doamna aia a fost tot timpul exagerat de „#rezist” în toată zona ei politică, iar înjurăturile la adresa lui Trump au fost chiar exagerate. Adică poți să ai o opinie împotriva lui Trump – e libertate de exprimare, până la urmă – dar ce a scris ea atunci, când a fost episodul cu Trump și Zelenski în Biroul Oval, a fost o înșiruire de înjurături. Oricum, cine folosește astfel de înjurături nu are ce căuta într-o funcție de ministru”, a zis Mugur Ciuvică.

„Domnule, e un pic din fostul domn Ciuvică aici… nu știu”, a zis Bogdan Chirieac.



„E același domn Ciuvică”, a zis Mugur Ciuvică.

