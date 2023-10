Ciucă, în lacrimi la TV. Întrebarea care l-a închis. Abia și-a mai găsit cuvintele să vorbească / video

Chiar dacă este un om care a văzut atâtea pe câmpul de luptă, nimic nu îl emoționează mai tare decât discuțiile despre părinți.

Tatăl său a murit recent, iar această veste a primit-o înainte de a intra într-o ședință de Guvern. Se întâmpla pe 12 aprilie 2023. În acel moment, mama liderului PNL spunea: „Domnul Ciucă s-a dus. Mi l-a luat Dumnezeu. A fost internat și a făcut complicații. A avut Covid”.

Denise Rifai l-a întrebat: „De câte ori v-ați simțit lipsit de putere?”

„Abia aceasta este o întrebare roșie pentru că ați adus în discuție un moment foarte dificil pentru orice familie. Este foarte greu să răspunzi la o astfel de întrebare. Când pierzi pe cineva drag, atunci te simți complet sleit de putere. Din păcate, momentele acelea se trăiesc, nu se povestesc”, a zis Nicolae Ciucă vizibil emoționat la Kanal D.

În ianuarie 2022, jurnaliștii i-au vizitat părinții lui Nicolae Ciucă în localitatea sa natală. La momentul respectiv, părinții spuneau că fiul lor dă tot mai rar pe la casa părintească. „Aici nu mai investim nimic pentru că, după noi, nu se mai mută nimeni. Cred că, după ce ne ducem noi doi, în trei zile nu mai avem nici ferestre la casă. Nicu are casă la București, iar fata la Craiova. Cine să mai stea aici?”, spunea mama lui Nicolae Ciucă. Un an mai târziu, tatăl i se stingea.

În acest context, jurnalista l-a întrebat pe liderul PNL: „Se vinde casa părintească?”, iar liberalul a zis: „Niciodată. Acea casă este locul unde eu am rădăcinile. N-o s-o vând niciodată pentru că are valoare sentimentală și emoțională. Mama nu a venit la București și nu va veni niciodată. Este acolo, aproape de tata”.

Vedeți mai multe aici în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai".

Nicolae Ciucă s-a născut la 7 februarie 1967 în localitatea Pleniţa, judeţul Dolj. A absolvit Liceul Militar „Tudor Vladimirescu" din Craiova, în 1985, şi Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu" de la Sibiu, în 1988.

În anul 1990, a urmat Cursul de perfecţionare de comandanţi companii cercetare, la Făgăraş. Ulterior, a studiat la Academia de Înalte Studii Militare, specialitatea Arme Întrunite, în perioada 1993-1995.

Din iunie 2002 până în ianuarie 2003 a fost comandant al batalionului românesc participant la misiunea Enduring Freedom, Afganistan. În 2003, a fost conducător/director al exerciţiului OCE/EXDIR, în cadrul misiunii ISAF.

