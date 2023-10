„Ingrediente secrete” pentru cea mai bună ciorbă făcută de Ciucă: Simplu, rapid și gustos, mai ales „când n-ai din ce să faci mâncare” / video

Nicolae Ciucă este unul dintre puținii generali români care au luptat efectiv sub drapelul țării pe teatrele de operațiuni din Irak și Afganistan. Ce făcea Nicolae Ciucă în tabăra militară? Cum își gătea? Ce mânca? Cum își spăla hainele?

În acest context, ne-a dezvăluit „ingredientele secrete” din ciorba pe care a gătit-o pe câmpul de luptă.

„Trăiam cât se poate de auster. De la începutul și până la finalul misiunii din Afganistan, am avut o singură masă caldă pe zi - masa de seară. Masa de prânz era hrană rece. Erau rațiile de hrană rece pe fiecare zi. Cât despre spălatul rufelor, am avut un sistem logistic specific începutul anilor 2000. Dotarea și înzestrarea nu erau cele de astăzi. Astăzi dislocă forțele în teatru cu ce tot ce trebuie. Noi aveam mașini de spălat aduse din țară. Tehnicienii militari realizaseră un sistem în care fiecare dintre noi își ducea hainele la spălat într-un sac cu o etichetă. Ne spălam hainele pe rând”, a povestit Nicolae Ciucă.

„Întregul suport pentru hrănire era asigurat de americani. Noi participam cu câte o grupă de deservire zilnic privind procesul de gătire. Ne obișnuiserăm foarte mult să mâncăm hrană rece. La un moment, ni se făcuse poftă de ciorbă. Acolo nu mâncasem deloc ciorbă. Ne-am gândit cum să facem ca din pachetul de hrană rece să mixam ceva astfel încât să iasă o ciorbă.

În loc de borș am folosit oțet. De asemenea, am pus și varză roșie. Am pus varză roșie la ciorbă și vă dați seama ce culoare a ieșit. Cu toate acestea, a fost cea mai bună ciorbă. S-au bucurat toți pentru că acolo totul se împarte - de la sarcini, la ciorba cu varză roșie”, a povestit, râzând, Nicolae Ciucă la DC News și DC News TV.

În perioada august 1988-martie 1989 a fost comandant de pluton lansare la Regimentul 26 Mecanizat „Rovine", Craiova, iar în perioada martie 1989-septembrie 1992, a fost comandant de pluton cercetare şi instrucţie la Batalionul 121 Cercetare, Craiova.



Din septembrie 1992 până în octombrie 1993, a fost ofiţer de stat major în Biroul operaţii, batalionul 121 Cercetare, Craiova; în perioada iulie 1995-mai 1996, a fost ofiţer de stat major în Biroul operaţii şi pregătire pentru luptă, Brigada 2 Mecanizată „Rovine", Craiova.



Începând din mai 1996 până în mai 1997, a fost ofiţer de stat major în cadrul misiunii UNAVEM III, Angola, apoi ofiţer de stat major în Biroul operaţii şi pregătire pentru luptă, Brigada 2 Mecanizată „Rovine", Craiova, în perioada mai 1997-noiembrie 1998. Comandant al Componentei Terestre la Exerciţiul multinaţional "Blue Danube 2000"; noiembrie 1998-februarie 2001 - şef de stat major al Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab", Craiova.



În anul 2000 a îndeplinit funcţia de şef de stat major al Batalionului 26 Infanterie - rezervă strategică SACEUR, iar în 2001 a fost comandant al Batalionului 26 Infanterie - rezervă strategică SACEUR, participând la exerciţiul multinaţional „Dynamic Response", Bosnia şi Herţegovina; februarie 2001-octombrie 2004 - comandant al Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab", Craiova.



Din iunie 2002 până în ianuarie 2003 a fost comandant al batalionului românesc participant la misiunea Enduring Freedom, Afganistan. În 2003, a fost conducător/director al exerciţiului OCE/EXDIR, în cadrul misiunii ISAF, conform site-ului www.mapn.ro.



A mai ocupat următoarele funcţii: ianuarie 2004-iulie 2004 - comandant al batalionului infanterie participant la misiunea din Irak; octombrie 2004-octombrie 2006 - şef operaţii, Brigada 2 Infanterie „Rovine", Craiova; octombrie 2006-martie 2007, împuternicit şef de stat major, Brigada 2 Infanterie „Rovine", Craiova; martie 2007-februarie 2009 - locţiitor al comandantului Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată „Unirea Principatelor", Focşani; februarie 2009-ianuarie 2011 - comandant al Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată „Unirea Principatelor", Focşani; ianuarie 2011-ianuarie 2014 - comandant Divizia 2 Infanterie „Getica", Buzău; ianuarie 2014-octombrie 2014 - şef al Statului Major al Forţelor Terestre.

