Ciucă a transmis lui Iohannis propunerea de numire a lui Petre Daea în funcția de ministru al Agriculturii.

Conducerea Partidului Social Democrat a dat un vot în unanimitate pentru ca Petre Daea să revină la Ministerul Agriculturii, a anunţat, miercuri, preşedintele formaţiunii, Marcel Ciolacu.



"În Comitetul Politic Naţional am decis, împreună cu colegii, că înlocuitorul în acest moment al domnului Adrian Chesnoiu este fostul ministru Petre Daea, un om cu experienţă, un om care nu trebuie să înveţe ministerul şi problemele pe care le au fermierii, agricultorii, un patriot foarte iubit de toţi cei care activează mai ales în agricultură. Şi mă bucur mult că toţi colegii - a fost ca pe vremuri, vot în unanimitate în interiorul partidului ca domnul ministru Petre Daea să revină în Guvernul României. Cu această nominalizare vom merge la primul ministru, după care cunoaşteţi procedurile", a declarat Ciolacu, la finalul şedinţei Consiliului Politic Naţional al PSD.

Au existat patru propuneri pentru această funcţie





El a precizat că au existat patru propuneri pentru această funcţie.



"Am avut o discuţie cu domnul prim-ministru, au fost patru propuneri. Nu puteam să am o discuţie aplicată în ceea ce îl priveşte pe domnul ministru Petre Daea, deoarece nu exista vot. O să am această discuţie în cursul zilei de astăzi", a arătat Marcel Ciolacu.



Potrivit acestuia, "este nevoie, în acest moment, la Ministerul Agriculturii de un om de calibrul, nu neapărat de înălţimea" lui Petre Daea, având în vedere problemele cu care se confruntă România.



"Poate vom reuşi, în sfârşit, tot s-a deschis subiectul renegocierii PNRR, şi vedem acum în această secetă ce nevoie ar fi avut România să aibă în PNRR prinse irigaţii, lucru susţinut total de domnul Petre Daea atunci când a plecat din minister", a spus liderul social-democraţilor.



Atenţionat că numele lui Petre Daea apare în dosarul lui Adrian Chesnoiu, Ciolacu a afirmat că "este o informaţie pe surse în acest moment". "Este o informaţie pe surse. Haideţi să vedem. Eu nu cred - de patru ori a fost ministru - nu cred că domnul ministru Daea a încălcat vreodată legea", a adăugat preşedintele PSD.



Pe 28 iunie, plenul Camerei Deputaţilor a adoptat proiectul de hotărâre pentru ridicarea imunităţii deputatului PSD Adrian Chesnoiu, cu 251 de voturi 'pentru' şi 25 'împotrivă'. Anterior, în data de 23 iunie, procurorul general a transmis Camerei Deputaţilor referatul DNA pentru exercitarea prerogativei de a cere urmărirea penală faţă de Adrian Chesnoiu, ministru al Agriculturii. Chesnoiu a anunţat că se retrage din funcţia de ministru şi se autosuspendă din Partidul Social Democrat.

Ministrul nominalizat al Agriculturii, Petre Daea, a declarat că în acest domeniu toate proiectele sunt prioritare, iar "unele sunt vitale".



Întrebat, la finalul Comitetul Politic Naţional al PSD, care vor fi priorităţile sale, Daea a arătat că acestea vor fi prezentate într-o conferinţă de presă care va avea loc imediat după depunerea jurământului.



"Dar o precizare merită făcută: Să facem în fiecare zi ce trebuie, în aşa fel încât să fie bine ţării şi fermierii să simtă acest lucru. Iată că trebuie să continuăm, pentru că, am spus-o de fiecare dată, că cel mai mare rău în agricultură este să întrerupi programele. Şi îl felicit pe Adrian Chesnoiu ca n-a făcut acest lucru, ba dimpotrivă, s-a uitat în viitor, a văzut realitatea ţării, a apăsat pe acceleraţie şi a ajuns acolo unde astăzi fermierii sunt, cei care îi recunosc activitatea într-o perioadă scurtă de timp şi folositoare pentru agricultura ţării. În agricultură toate proiectele sunt prioritare, unele sunt vitale, de aceea din prima oră a activităţii mele mă voi ocupa de acest lucru", a explicat Petre Daea.



El a susţinut că "vede cu multă îngrijorare" faptul că în PNRR nu există bani pentru irigaţii.



"Cu îngrijorare, pentru că n-am înţeles de ce foştii miniştri nu au putut să prezinte Comisiei Europene acel interes formidabil pentru Europa şi pentru România. Nu este posibil să ai o Europă verde cu o Românie uscată. În al doilea rând, nu mi-am putut imagina, ca agronom, ca inginer în domeniu, să nu aibă argumentele tehnice care să fie prezentate la Comisie, în aşa fel încât să asiguri Uniunii Europene de două culturi extrem de importante - şi anume cultura soiei (...) şi cultura porumbului", a explicat social-democratul.

