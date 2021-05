Cîțu, explicații după ce a fost 'fugărit' de presă: 'Dacă nu am nimic de spus, nu spun nimic'

Premierul Florin Cîțu a refuzat să stea de vorbă cu jurnaliștii, după ce a prezentat, în plenul celor două Camere, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Astfel, timp de mai multe minute, șeful Guvernului a fost practic ”fugărit” pe holurile Parlamentului, atât de jurnaliști, care încercau să afle mai multe detalii despre PNRR, dar și de co-președintele AUR George Simion, care îi punea întrebări în legătură cu același subiect.

Replica *În 30 de ani nu v-ați civilizat 'nu a fost la adresa presei'

Joi seară, la B1TV, moderatorul Tudor Mușat l-a întrebat 'în numele tuturor jurnaliștilor' despre replica *În 30 de ani nu v-ați civilizat'.

'Nu a fost la adresa presei. În primul rând, eu am spus de fiecare dată că voi da declarații la Guvern. Mereu am stat cu presa. A fost un moment în care eu mergeam de la plen, de la Senat, către grupul PNL. Nu aveam nimic de declarat.', a spus Cîțu.

'Nici mie nu mi se pare normal să te fugărească presa, tocmai de aceea nu am înțeles de ce mă fugărește. Am vorbit foarte calm și am spus clar că voi da declarații la Guvern. Oamenii trebuie să înțeleagă că dau declarații atunci când am ceva de spus.', a precizat el.

Totodată, premierul a adăugat că 'eu am spus foarte clar că dau declarații de la Guvern. Am fost transparent cu toată lumea. Dacă eu am anunțat că dau declarații, a fost totul transparent. Și după întrebări stau de vorbă cu jurnaliștii. Românii trebuie să înțeleagă că dacă nu am nimic de declarat, nu pot să stau să inventez lucruri. Deci nu am nimic de declarat.'

Cîțu: Eu nu sunt politicianul care își dă cu părerea fără să aibă ceva de spus

Cîțu a mai spus că 'e și vina noastră, a politicienilor' pentru că 'noi declarăm orice, despre orice, oricând, oriunde. Ne dăm cu părerea.'

'Eu nu sunt acest gen de politician. Eu sunt genul de politician care, dacă nu are nimic de spus, nu spune nimic, oricât m-ai alerga.', a subliniat premierul.

'Tot acest spectacol nu arată bine la televizor pentru români. Se puteau lovi oamenii, puteau să mă lovească pe mine, putea fi altceva. Dacă premierul spune că n-are nimic de declarat, putem să-l credem că n-are.', a conchis el.