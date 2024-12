Ciolacu, mărturisire în ultima zi din 2024: Am încercat să fac tot ce mi-a stat în putință pentru a pune lucrurile în ordine. Un singur gând a stat în fața fiecărei decizii luate

„2024 nu a fost un an ușor, dimpotrivă- a fost un an plin de provocări. Un an în care de fiecare dată când credeam că am mai rezolvat o problemă apărea alta, la fel de gravă și la fel de urgentă.

Vă mărturisesc acum, în ultimele ore ale acestui an, că am încercat să fac tot ce mi-a stat în putință pentru a pune lucrurile în ordine. Un singur gând a stat în fața fiecărei decizii luate: să-mi respect promisiunile făcute vouă, celor care mi-ați acordat încrederea și să fac lucrurile cum trebuie. Împreună, am avut câteva reușite mari, iar cea mai mare a fost că – în sfârșit! – ni s-a făcut dreptate și de de la miezul nopții putem circula liber, pe orice cale, în spațiul Schengen.

Știu că nu am reușit de fiecare dată să mulțumesc pe toată lumea. Știu că pe mulți dintre voi v-am dezamăgit. Am ales însă ca, de fiecare dată, să iau acea decizie corectă pentru România și pentru români. Într-adevăr, puteam alege calea simplă, puteam alege să intru în corul populiștilor.

Dar asta ar fi însemnat să pun viitorul nostru, al tuturor românilor, în pericol. Și asta nu aș putea să fac niciodată! Sper ca anul 2025 să fie un an mai bun, un an în care să reușim să trecem peste toate obstacolele, să finalizăm proiectele începute, să continuăm să creștem economia și nivelul de trai. Și sper că, împreună, putem face din România țara pe care, cu toții ne-o dorim! La mulți ani tuturor!”, a transmis Marcel Ciolacu.

