Cine sunt magnații ruși care nu vor mai avea acces la conturile din România. Prieteni din copilărie cu Putin - VIDEO

Potrivit Antena 3, băncile din România iau mai multe măsuri şi blochează accesul la conturi pentru mai multe persoane cu origine ruse.

"Fără noi tranzacţii (plăţi, comerţ financiar, finanţări) care să implice cele două republici sau alte contrapartide din aceste regiuni. Fără integrarea unor noi clienţi din sau care aparţin sau sunt controlaţi de persoane aflate în regiunile respective. Parteneriatele sau relaţiile de afaceri existente trebuie încheiate, dacă nu există un temei legal care împiedică încheierea lor", transmit băncile, conform sursei citate.

Cine sunt magnații ruși care NU mai au acces la conturi

Sursa citată indică şi spre mai multe persoane fizice, dar şi entităţi juridice care nu vor mai avea acces la conturile din băncile româneşti. Este vorba despre Gennadiy Nikolayevich Timchenko, Boris Romanovich Rotenberg, Igor Arkady Rotenberg, Bank Rossiya, Black Sea Bank for Development and Reconstruction, Joint Stock Company Genbank, IS Bank, Public Joint Stock Company Promsvyazbank.

Gennadiy Nikolayevich Timchenko deține active în diverse afaceri rusești, inclusiv compania de gaze Novatek și producătorul petrochimic Sibur Holding. Afaceristul și-a început activitatea în 1977. El muncea atunci ca inginer pentru uzina Izhorsky de lângă Sankt Petersburg, specializată în construirea de generatoare de energie. Deoarece vorbea germană, a fost mutat apoi la departamentul comercial al acestei companii de stat.

Unul dintre cei mai puternici oameni din Rusia, Timchenko are legături strânse cu președintele Vladimir Putin și, ca urmare, s-a confruntat cu sancțiuni din partea SUA în anul 2014. El este și președintele ligii naționale de hochei ruse KHL și este președintele clubului de hochei SKA Saint-Petersburg, scrie Forbes. Începând cu 15 aprilie 2021, Timchenko se afla pe locul 96 în indicele miliardarilor Bloomberg, cu o avere estimată la 19,5 miliarde de dolari, fiind plasat pe locul șase în lista celor mai bogați ruși. El este cetățean al Rusiei, Finlandei și Armeniei. Totodată, Timchenko este consul onorific al Serbiei la Sankt Petersburg.

Boris Romanovich Rotenberg este fratele mai mic al lui Arkady Rotenberg, fost partener de judo al lui Vladimir Putin, iar cei doi joacă adesea împreună hochei pe gheață.

Boris Rotenberg și fratele său mai mare, Arkady, sunt coproprietari ai SMP Bank. Frații Rotenberg au fost loviți sancțiunile SUA și au avut active înghețate în 2014 din cauza legăturilor strânse cu președintele Vladimir Putin. Trezoreria a susținut că Putin le-a acordat familiei Rotenberg miliarde de dolari în contracte cu Gazprom și pentru Jocurile Olimpice de la Soci. Spre deosebire de Arkady, Boris nu a fost supus sancțiunilor Uniunii Europene pentru că are cetățenie finlandeză.

Arkady Romanovich Rotenberg a fost inclus de Forbes pe locul 1064 printre cele mai bogate persoane din lume în 2021. El și Vladimir Putin ar fi prieteni din copilărie. La sfârșitul anilor 2000, Rotenberg a devenit proprietarul SGM Group și Mostotrest, acum doi dintre cei mai mari antreprenori de construcții din Rusia.

Ambele companii au fost vizate de sancțiunile UE în 2018 din cauza participării lor la construcția podului din Crimeea.

Rotenberg a fost, de asemenea, ținta sancțiunilor americane și europene în 2014. În 2019, a vândut SGM Group unei filiale Gazprom și a fost de acord să-și transfere acțiunile Mostotrest într-o societate mixtă cu Vnesheconombank, deținută de stat.

