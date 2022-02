Băncile din România, anunţ de ultimă oră în criza din Ucraina. Persoanele care NU mai au acces la conturi

Conform Antena 3, băncile din România iau mai multe măsuri şi blochează accesul la conturi pentru mai multe persoane cu origine ruse.

"Fără noi tranzacţii (plăţi, comerţ financiar, finanţări) care să implice cele două republici sau alte contrapartide din aceste regiuni. Fără integrarea unor noi clienţi din sau care aparţin sau sunt controlaţi de persoane aflate în regiunile respective. Parteneriatele sau relaţiile de afaceri existente trebuie încheiate, dacă nu există un temei legal care împiedică încheierea lor", transmit băncile, conform sursei citate.

Cine NU mai are acces la conturi

Sursa citată indică şi spre mai multe persoane fizice, dar şi entităţi juridice care nu vor mai avea acces la conturile din băncile româneşti. Este vorba despre Gennadiy Nikolayevich Timchenko, Boris Romanovich Rotenberg, Igor Arkadyevich Rotenberg, Bank Rossiya, Black Sea Bank for Development and Reconstruction, Joint Stock Company Genbank, IS Bank, Public Joint Stock Company Promsvyazbank.

Alte indicaţii date de bănci clienţilor

"Verificaţi dacă aveţi conturi sau dacă deţineţi fonduri sau resurse economice pentru persoane aflate în anexa acestei înştiinţări. Îngheţaţi astfel de conturi, sau astfel de fonduri sau resurse economice şi orice alte fonduri deţinute sau controlate de persoane aflate în anexa acestei înştiinţări.

Evitaţi să vă ocupaţi de fondurile sau activele sau să le faceţi disponibile (în mod direct sau indirect) acestor persoane fără acordul Biroului pentru Implementarea Sancţiunilor Financiare.

Raportaţi orice descoperire Biroului, alături de orice informaţie adiţională care ar putea să faciliteze respectarea regulamentului", se mai arată în înştiinţare.

Impactul economic al crizei din Ucraina. Bogdan Chirieac, despre legătura dintre țara noastră și Germania

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat la Realitatea Plus despre impactul crizei din Ucraina asupra economiei din țara noastră.

"Dacă Germania va fi afectată, atunci va fi afectată și România. După cum stau lucrurile, Germania ar putea să fie afectată. Gazul rusesc în Germania nu e folosit doar pentru încălzire, e folosit în primul rând pentru industrie. Ori, dacă Germania intră în recesiune, atunci va intra și România, că țara noastră produce foarte mult pentru Germania. Altminteri, direct nu suntem afectați pentru că practic țara noastră nu are comerț cu Rusia. Comerțul e pe deficit în țara noastră, în sensul că ce importăm gaz, altminteri, schimburi de bunuri și servicii cu Federația Rusă nu există în România. Deci pentru noi embargoul și sancțiunile care se impun Rusiei, nu ne afectează direct, dar dacă, repet, Uniunea Europeană intră în recesiune, atunci intrăm și noi.", a explicat Bogdan Chirieac. VEZI MAI MULTE AICI

