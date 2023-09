Chirieac, radiografia discursului lui Iohannis în Delta Dunării: Asta trebuia să spună

Președintele Klaus Iohannis se află într-o vizită în Delta Dunării, prima sa deplasare în cei nouă ani de mandat. Șeful statului a susținut și o conferință de presă, în care a spus că turiștii „alungă“ Delta Dunării.

Chirieac: Asta mă așteptam să spună

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la postul de televiziune Antena 3 CNN, la emisiunea moderată de Cătălina Porumbel, unde a comentat discursul lui Klaus Iohannis din Delta Dunării.

„Delta Dunării este extrem de importantă, dar discursul domniei sale, după 9 ani de mandat, trebuia să sune altfel. Trebuia să spună: Acum 9 ani, Delta nu mai avea pește în ea, din cauza pescuitului abuziv, dar astăzi am revenit la populația de acum 50 de ani, am renaturat Delta Dunării și am construit aceste lucruri, am investit bani și am creat linii de infrastructură în așa fel încât turismul a crescut de 20 de ori. Mă refer la turismul de bună calitate, nu acesta care umple Dunărea de gunoaie. Acela era discursul!

Acum, e bine că domnia sa, de la Sibiu, în al nouălea an de mandat, a descoperit Delta Dunării“, a spus Bogdan Chirieac.

