Chirieac, după acuzațiile Rusiei la adresa României: Simplul motiv pentru care țara noastră nu trimite armament în Ucraina

"Rusia face ceea ce știe foarte bine, adică genul de fake news și război hibrid. Dacă rămâneau la acest tip de război, ar fi putut să aibă succes în Ucraina. Însă s-au năpustit cu armata roșie și s-au făcut praf. Este absurdă acuzația distinsei doamne Maria Zaharova, din simplul motiv că România nu are ce armament să ofere Ucrainei. Ei acuză România că înarmează Ucraina, nu că ar fi o problemă deoarece toate statele libere ale lumii donează armament pentru Ucraina, în frunte cu SUA, deci ar fi de laudă.", a spus Bogdan Chirieac, într-o intervenție în studioul România TV.

"Acestea sunt tot felul de ziceri!"

"Unele state donează armament de tip sovietic, dar încă performant pentru a primi armament occidental pe gratis. E vorba de Polonia și mai sunt câteva state, precum Slovacia care e în aceeași situație. România a vrut să le dea tancurile, iar Ucraina a spus Nu, mulțumim, că ne fac praf rușii cu ele! Cu muniție?.... Vă semnalez că România nu are fabrică de praf de pușcă. Îl importăm din Serbia. Acestea sunt tot felul de ziceri!", a spus Bogdan Chirieac.

"Nu România înarmează! Nu are cu ce! Mai rămânea să spună că și amărâta de Republica Moldova înarmează Ucraina..."

"A, că or tranzita convoaie de armament date de alte state și pe teritoriul României nu doar pe teritoriul Poloniei sau al statelor baltice, o fi n-o fi, dar nu România înarmează! Nu are cu ce! Nu că nu am vrea, ar trebui să îi ajutăm și cu armament pentru că se luptă cu Rusia, dar nu avem cu ce! Mai rămânea să spună (n.red. Rusia, Maria Zaharova) că și amărâta de Republica Moldova înarmează Ucraina! Ce să spun?! Ca și cum Republica Moldova ar avea armată.... au 6.000 de oameni cu totul, fără niciun fel de armament.", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție în studioul România TV.

Acuzațiile Rusiei, prin vocea Mariei Zaharova, la adresa României

Amintim faptul că Ministerul rus de Externe, prin vocea purtătoarei sale de cuvânt, Maria Zaharova, a invitat Bucureştiul să recunoască public că trimite arme Kievului şi să nu se mai ascundă după generalităţi de tipul asistenţă umanitară, conform unor declaraţii ale acesteia postate pe site-ul MAE de la Moscova, mid.ru.



"Bucureştiul evită publicitatea în astfel de chestiuni, preferând să vorbească opiniei publice româneşti şi internaţionale exclusiv despre un sprijin 'umanitar' pentru Ucraina", a declarat Maria Zaharova într-o conferinţă de presă miercuri la Moscova, adăugând că o agenţie de presă română, pe care nu a numit-o, a dezvăluit de fapt despre ce fel de sprijin este vorba.



Potrivit ei, o "agenţie de presă română a relatat despre o discuţie telefonică recentă dintre ministrul român al Apărării, Vasile Dâncu, şi omologul său ucrainean, Oleksii Reznikov, care a mulţumit Bucureştiului pentru cea de-a cincea tranşă, recent aprobată, de asistenţă militară românească pentru forţele armate ale Ucrainei, inclusiv arme de calibru mic, muniţie, piese de schimb pentru produse militare".



Nu este clar la ce convorbire dintre cei doi oficiali face referire reprezentanta MAE rus.



"Este pentru prima dată când această temă a apărut atât de explicit în spaţiul public, chiar dacă pe reţele de socializare apăruseră anterior materiale video ce relevau folosirea obuzelor de fabricaţie românească de către forţele armate ale Ucrainei. Dar nu existau dovezi factice 'directe'", a afirmat Zaharova, remarcând că "de acum este clar ce înseamnă cuvântul 'umanitar'".



În opinia sa, autorităţile române, evident, resimt un disconfort moral, realizând consecinţele reale ale acestei politici determinate de ideologie. În loc de această ruşine falsă, ele ar trebui să mărturisească totul, a declarat purtătoarea de cuvânt a MAE rus, invitând Bucureştiul să spună poporului şi întregii lumi cum stau lucrurile în realitate".



"Alimentarea cu arme a naţionaliştilor ucraineni pentru a lupta cu propriul popor nu face decât să prelungească conflictul (în caz că Bucureştiul nu ştie asta) şi duce la un număr mai mare de victime", a mai afirmat Zaharova.



Cei care contribuie la aceasta împart cu regimul naţionalist de la Kiev responsabilitatea pentru toate crimele noi, sângele şi suferinţa oamenilor, a declarat reprezentanta MAE rus.



Dacă oficialii români cred că totul este irelevant, aceasta este părerea lor. Dar ar fi bine să facă publice unele 'dezvăluiri' despre aceste încărcături. Ce trimit ei de fapt regimului de la Kiev?, a adăugat Maria Zaharova în conferinţa sa de presă.



Rusia a invadat Ucraina la 24 februarie în ceea ce ea numeşte operaţiune militară specială, un act de agresiune nemaiîntâlnit după cel de-Al Doilea Război Mondial pe continentul european, întregul Occident aliindu-se Ucrainei, victimă clară a acestui război de agresiune, notează Agerpres.

