Cel mai cunoscut cuvânt în limba română la nivel internațional, conform Chat GPT

„Cuvântul "Dracula" este probabil cel mai cunoscut cuvânt în limba română la nivel internațional. Acesta se referă la legenda lui Vlad Țepeș, un domnitor al Țării Românești din secolul al XV-lea, care a fost cunoscut pentru metodele sale sângeroase de pedepsire a infractorilor și a dușmanilor săi. Romanul "Dracula" scris de autorul irlandez Bram Stoker în 1897 a popularizat legenda lui Vlad Țepeș și a făcut ca numele său să devină sinonim cu vampirii și cu lumea întunecată a mitologiei”, conform Chat GPT.

„Dracula" este un roman horror, semnat de autorul irlandez Bram Stoker (1847-1912)





Textul a fost publicat în 1897, fiind bine primit de critică dar fără a avea un succes comercial notabil. Avea să atingă statutul de best-seller la începutul secolului XX, odată cu prima ecranizare, din 1922, intitulată "Nosferatu: O simfonie a groazei" („Nosferatu: Eine Symphonie des Grauens") şi regizată de germanul F. W. Murnau.



Principalul factor care a propulsat pelicula în atenţia publicului a fost disputa legală iniţiată de văduva lui Stoker, Florence, care susţinea că producătorul filmului nu deţine dreptul de a transpune pe marile ecrane romanul soţului ei. În încercarea de a ocoli problemele juridice, scenaristul a schimbat numele mai multor personaje, Contele Dracula devenind Contele Orlok, interpretat de Max Schreck.



Romanul „Dracula" a rămas în istoria literaturii datorită Contelui vampir Dracula, devenit unul dintre cele mai faimoase personaje fictive, precum şi pentru popularizarea unor elemente de folclor şi superstiţii ce înconjoară mitul vampirului. Totuşi, nu este prima carte ce abordează această mitologie, poveşti cu strigoi ce se hrănesc cu sângele oamenilor adormiţi fiind imaginate cu mulţi ani înainte. Poemul „Mireasa din Corint" (1797) a lui Goethe şi romanele „Carmilla" (1871) al irlandezului Sheridan Le Fanu sau „Vampirul" („The Vampyre", 1819) de John Polidori sunt doar câteva exemple.

Munca de documentare depusă de Stoker pentru realizarea romanului a durat aproximativ şapte ani, potrivit londonlibrary.co.uk. Printre lucrările consultate s-au aflat eseul „Superstiţii transilvănene" („Transylvania Superstitions"), scris de autoarea scoţiană Emily Gerard în 1885 şi „În jurul Carpaţilor" ("Round about the Carpathians", 1878), semnată de britanicul Andrew Crosse.



Vlad Ţepeş, denumit şi Vlad Drăculea, care a domnit în Ţara Românească în anii 1448, 1456-1462 şi 1476, este deseori considerat principala sursă de inspiraţie pentru răufăcătorul cărţii lui Stoker. Însă, aşa cum a indicat Elizabeth Miller, expertă în opera şi viaţa lui Stoker, alături de numeroşi istorici, nu există similitudini între personajul istoric şi cel literar. Singura excepţie se găseşte în Capitolul 3 al cărţii, unde Stoker scrie în treacăt că personajul său s-ar fi luptat în trecut cu turcii.



Mai mult, în ciuda numelui, acesta are sensuri complet diferite în fiecare caz. În cazul lui Ţepeş, numele provine de la tatăl său, Vlad Dracul, care fusese primit în Ordinul Dragonului, ordin similar cu cel al Cavalerilor de Malta sau al Cavalerilor Teutoni. Înfiinţat de Sigismund de Luxemburg în 1387, Ordinul Dragonului era o societate militaro-religioasă, al cărei scop era apărarea creştinismului în faţa invaziei otomane. De la numele acestui ordin, au început sa apară derivaţii precum Dragulia, Dracea, Dracula, Drăculea. De cealaltă parte, Stoker urmăreşte imprimarea unei nuanţe diabolice personajului său.

Există peste 200 de filme care îl au în prim-plan pe Contele Dracula, însă majoritatea se depărtează de firul narativ al cărţii şi introduc personajele noi. Romanul a inspirat piese de teatru şi operă, musicaluri, animaţii şi benzi desenate, jocuri pentru PC şi console.

