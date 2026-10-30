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Ce transformă o informație într-o știre? Cum alegem subiectele relevante pentru public?

Autor: Editor Team
Ce transformă o informație într-o știre? Cum alegem subiectele relevante pentru public?
Ce transformă o informație într-o știre? Cum alegem subiectele relevante pentru public?

Experții în stagii de practică Anca Murgoci-Scutaru și Adrian Ioniță s-au întâlnit astăzi cu studenții Universității Titu Maiorescu pentru o nouă sesiune de pregătire practică dedicată jurnalismului.

Studenții au fost provocați să facă diferența dintre o știre și un fapt banal, analizând situații concrete și discutând despre importanța contextului, a consecințelor și a interesului public.

Un alt exercițiu a vizat identificarea publicației potrivite pentru fiecare subiect, în funcție de specificul editorial și de publicul căruia i se adresează, folosind exemple din presa generalistă și de nișă.

În ultima parte a întâlnirii, studenții au avut misiunea de a transforma un text incomplet într-o știre corectă, identificând informațiile lipsă și aplicând regulile de bază ale redactării jurnalistice.

O sesiune interactivă, cu exerciții practice și dezbateri, prin care studenții au descoperit că, în jurnalism, nu contează doar ce informații ai, ci și cum le verifici, le selectezi și le transmiți publicului.

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