Studenții Universității Titu Maiorescu, pregătiți să descopere jurnalismul din culise, în cadrul proiectului european COMPAS!

Astăzi, Anca Murgoci-Scutaru și Adrian Ioniță, experți în stagii de practică, s-au întâlnit cu alți studenți ai Universității Titu Maiorescu, care urmează să își desfășoare stagiile de practică în studiourile și redacția DCNews.

În cadrul întâlnirii, cei doi experți le-au prezentat studenților obiectivele proiectului european COMPAS, activitățile pe care le vor desfășura și oportunitățile de învățare practică oferite de colaborarea cu redacția DCNews.

Întâlnirea a inclus și un tur al celor două studiouri de televiziune, unde tinerii au avut ocazia să descopere spațiile în care sunt realizate emisiunile, interviurile și producțiile jurnalistice.

Prin intermediul acestor stagii, studenții vor avea posibilitatea să îmbine cunoștințele teoretice dobândite la facultate cu experiența directă dintr-o redacție de presă, familiarizându-se cu etapele realizării unui produs jurnalistic.

Proiectul COMPAS continuă să construiască punți între mediul academic și piața muncii, oferindu-le viitorilor profesioniști oportunitatea de a învăța jurnalismul acolo unde acesta se practică zi de zi.

Proiect „COMPAS Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/