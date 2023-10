Ce spune Ciucă, despre consilierul său, de pe vremea când era premier, dorit acum și de alte Guverne

Nicolae Ciucă a vorbit despre Robotul ION.

ION este primul consilier AI al Guvernului, care ajută românii să fie reprezentați mai eficient la nivel administrativ prin preluarea și raportarea mesajelor, dorințelor și problemelor acestora cu ajutorul inteligenței artificiale.

Nicolae Ciucă a fost întrebat cât a plătit România pentru consilierul ION.

„Nu a plătit niciun ban. Consilierul ION vine de la NOI citit în oglindă. Este un robot care interacționează cu oamenii, unde oamenii își spun toate problemele. ION era mijlocul prin care colectam toate problemele cetățenilor. A fost ideea unor tineri. Ei au venit cu ideea și am promovat-o. Mi-a plăcut foarte mult. Îi susțin în continuare pe acești tineri. Inteligența artificială ne va influența viața și de aici încolo, dar trebuie să o controlăm noi pe ea. Or noi, dacă fugim de ea, și nu facem în așa încât inteligența artificială să poată să aducă beneficii, atunci înseamnă că nu am înțeles nimic din ce a însemnat digitalizarea. Să știți că este dorit și de alte Guverne. Acei tineri au fost chemați și de alte Guverne să le prezinte proiectul și să aibă acces la el ”, a zis Nicolae Ciucă la Kanal D.

Avantajul inteligenței artificiale este că învață extrem de rapid, având la dispoziție datele necesare. Fiind un AI al românilor, echipa ION și-a propus să înceapă antrenarea creierului lui ION (AI-ului) după lansarea publică a inițiativei, pentru ca românii să-l poată alimenta cu date și mesaje furnizate voluntar și proactiv, atât pe site-ul ion.gov.ro, cât și prin mesaj și tag @noisuntemion în social media.

Soluția ION este un proiect complex de cercetare realizat pro bono de către specialiști din domeniul inteligenței artificiale și este centrat pe folosirea tehnologiei și cercetărilor de ultimă oră din domeniul inteligenței artificiale precum și din domeniul prelucrării limbajului natural și vederii computaționale, pentru a construi un sistem inteligent și inovator care să capteze rapid și automat părerile românilor.

Scopul final al lui ION este de a disemina informațiile concludente către decidenți, pentru a construi politici publice în concordanță cu starea societății. Consilierul Guvernamental AI ION nu este o soluție de tehnologie clasică, ci reprezintă o inovație aflată în continuă dezvoltare de către echipa de cercetători.

