Ce se va întâmpla cu Barna. Orban: Dacă DNA dispune măsuri, urmează să se ia o decizie

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, a declarat că, dacă DNA dispune măsuri precum începerea urmăririi penale sau trimiterea în judecată a vicepremierului Dan Barna, urmează să se ia o decizie legată de acest subiect, scrie Agerpres.



"Dacă DNA dispune măsuri ca începerea urmăririi penale sau trimiterea în judecată, evident urmează ca fiecare să ia o decizie legată de acest subiect. (...) Este vorba de faptul că o instituţie a statului, care funcţionează într-un cadru european, respectiv Departamentul de Luptă Antifraudă, a trimis nişte documente la DNA. Asta nu înseamnă că Dan Barna ar fi săvârşit vreo infracţiune, asta nu înseamnă că are un dosar penal, sunt transmise nişte documente, pe baza informaţiilor din presă", a declarat Orban într-o conferinţă de presă susţinută la Zalău.

Orban: Nu am informații despre acest subiect





El a adăugat că nu are niciun fel de informaţii despre acest subiect şi consideră că nu este cazul "să vorbim mai mult decât ceea ce s-a întâmplat".



"Eu personal nu cunosc şi nu am niciun fel de informaţii despre acest subiect - şi mi se pare normal să fie aşa, să nu am informaţii despre acest subiect - sunt transmise nişte documente. Ele probabil vor fi date unui procuror care va studia aceste documente şi va dispune. Nu cred că e cazul să vorbim de mai mult decât ceea ce s-a întâmplat şi anume că s-au transmis nişte documente legate de derularea unor proiecte europene la DNA", a afirmat liderul PNL.

Anunțul lui Dan Barna





Vicepremierul Dan Barna a anunţat marţi că a solicitat Departamentului de luptă antifraudă (DLAF) din cadrul Guvernului o notă de constatare cu privire la activitatea sa, respectiv dacă există suspiciuni legate de aceasta, după ce în presa centrală au apărut informaţii conform cărora (DLAF) a sesizat DNA în legătură cu "presupuse fapte de natură penală comise în contextul implementării unor proiecte finanţate din fonduri europene".



Acesta a adăugat ulterior faptul că a obţinut din presă informaţii legate de nota de control a Departamentului pentru lupta antifraudă (DLAF) şi că, potrivit acestora, i se reproşează faptul că în cazul a trei formulare de recrutare, completarea nu s-a făcut "faţă în faţă", ci ulterior.