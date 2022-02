Ce se întâmplă cu creierul tău dacă renunți la zahăr

Se știe că un nivel ridicat de zahăr în dieta ta este dăunător pentru sănătate, dar eliminarea acestuia poate fi dificilă pentru că declanșează o serie de simptome neplăcute, conform BBC.

Consumul de zahăr (cel puțin în Marea Britanie și în alte țări dezvoltate) a scăzut în mod constant în ultimul deceniu.

Reducerea aportului de zahăr are beneficii clare pentru sănătate, inclusiv aportul redus de calorii, care poate ajuta la pierderea în greutate și la îmbunătățirea sănătății dentare.

Unele persoane au raportat că au avut efecte secundare negative atunci când au încercat să mănânce mai puțin zahăr. Printre simptome se numără durerile de cap, oboseala sau schimbările de dispoziție, care sunt de obicei temporare. Este posibil ca aceste simptome să fie legate de modul în care creierul reacționează atunci când este expus la alimente cu zahăr – și de biologia „recompensei”.

Carbohidrații vin sub mai multe forme – inclusiv sub formă de zaharuri, care pot apărea în mod natural în multe alimente, cum ar fi fructoza din fructe și lactoza din lapte. Zahărul de masă – cunoscut sub numele de zaharoză – se găsește în trestia de zahăr, sfecla de zahăr și siropul de arțar, în timp ce glucoza și fructoza sunt constituenții principali ai mierii.

Este evident că zahărul poate avea un efect puternic asupra noastră. De aceea, nu este surprinzător să vedem efecte negative atunci când mâncăm mai puțin zahăr sau îl eliminăm complet din alimentație. În timpul acestei etape timpurii de „retragere a zahărului” au fost raportate atât simptomele mentale, cât și cele fizice – inclusiv depresia, anxietatea, alături de dureri de cap, oboseală și amețeli. Renunțarea la zahăr se poate simți neplăcut, atât psihic, cât și fizic.

Zahărul este capabil să inducă anxietate de sevraj

Deși ideea de „dependență de zahăr” este controversată, studiile au arătat că, la fel ca și alte substanțe care creează dependență, zahărul este capabil să inducă anxietate de sevraj. Alte cercetări la animale au demonstrat că efectele dependenței de zahăr, ale sevrajului și ale recidivei sunt similare cu cele ale drogurilor.



O schimbare a echilibrului chimic al creierului este aproape sigur în spatele simptomelor raportate la oamenii care elimină sau reduc zahărul din dietă.

