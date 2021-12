Ce să faci pentru a avea mai mulți bani: "Trebuie să gândești ilogic"

"Majoritatea dintre noi avem un moment în viață în care ne plângem și ne simțim blocați pe toate câmpurile, în toate ariile, în toate felurile – emoțional sau blocați în iubire, că nu avem relație. Când nu avem succes ne simțim blocați. Haideți să vedem ce anume ne blochează și nu ne dăm seama. Și anume, stă ca barieră între noi și banii pe care îi dorim, dar mai ales cariera și succesul pe care ni-l dorim. Și visăm… și ne uităm în stânga și în dreapta și ni se pare că fiecare om e mai bun decât noi și câștigă mult mai ușor banii și ai senzația cumva că ei sunt parca sub tine sau inferiori și uite lor cum le merge”, a explicat ea, potrivit playtech.ro.

"Trebuie să gândești ilogic"

"Unul dintre cele mai mari blocaje din viața noastră este cum gândim despre succes și despre bani. Ne raportăm eu merit, îmi iese, universul este abundent, îmi este ușor să câștig, banii vin ușor către mine și eu voi fi sigur un om de succes. Acesta este un set mental sănătos, indiferent din ce familie vii, de ce vârstă ai, indiferent ce sex ai, indiferent câtă școală sau nu și să nu uităm că Ceaușescu nu avea școală și mulți alți miliardari, dar au avut ce? O idee.

Ca să poți să ai acea idee, ca să poți să ai acea inspirație care să facă să umble pur și simplu oamenii cu banii după tine că ai avut o idee extraordinară, înseamnă să gândești out of the box, adică în afara minții, să gândești ilogic, asta înseamnă să ai succes. Racheta, înainte să fie inventată, ce să vezi, a fost o idee ilogică, smartphone-ul, înainte să fie inventat, wow, cine ar fi crezut că de fapt e un computer mic în câțiva cm”, a mai adăugat ea.

Zona banilor, în colțul casei

De asemenea, moneda așezată în colțul unei camere sau chiar și un ban din hârtie îți poate aduce numai beneficii. Nu o spunem noi, o spune Feng Shui-ul. Deși elementul specific banilor este lemnul, o tânără adeptă a numerologiei a încercat o nouă metodă. Și se pare că a funcționat.

Feng Shui este arta prin care oamenii pot aranja spațiul de la birou sau de acasă cu scopul de a îmbunătăți diferite aspecte ale vieții. Potrivit acestei arte, zona banilor se află în colțul cel mai îndepărtat din stânga al camerei, orientându-ne după ușa încăperii.

În așa-zisul colț al banilor, fata a pus o monedă care să conțină cifra 5. Aceasta poate fi metalică sau un ban din hârtie. În numerologie, cifra cinci reprezintă strălucire, succes și bani. Se pare că asocierea elementelor de tip Feng Shui cu cele numerologice funcționează foarte bine. Deși nu există vreo dovadă exactă, palpabilă, fata susține că lucrurile s-au schimbat în bine pentru ea.

