Ce este retinopatia diabetică. Dr. Monica Pop: Apare la aproximativ zece ani de la debutul diabetului. Atenție, nu de la diagnosticarea lui!

Retinopatia diabetică este o complicație oculară care apare ca rezultat al diabetului zaharat. Este cauzată de afectarea vaselor de sânge din retina, stratul sensibil la lumină situat în partea din spate a ochiului. Diabetul zaharat poate afecta negativ vasele de sânge din întregul corp, inclusiv cele mici și delicate din retină.

Medicul oftalmolog Monica Pop a atras atenția în ceea ce privește acest subiect.

„Boala apare in general la diabeticii insuficient tratati sau cu raspuns prost la tratament. Pe primul loc se situeaza insa cei care nu respecta regimul alimentar si tratamentul corect al bolii diabetice, avand valori glicemice peste limite maxima admisa. Din acest motiv se recomanda consult oftalmologic de 2 ori pe an in cazul diabeticului compensat (valorile glicemice sub tratament sunt sub limita maxima) si o data la maximum 3 luni in cazul celor cu valori glicemice mai mari. Recomandarile sunt valabile indiferent daca exista sau nu vreo simptomatologie oftalmologica. Desigur, daca apare vreun simptom oftalmologic de orice fel, pacientul diabetic trebuie sa se prezinte de urgenta la consult oftalmologic.

Complicatiile oftalmologice ale diabetului zaharat (insulino-necesitant sau numai cu tratament oral – tablete – si regim) sunt de mai multe tipuri. Initial ele sunt reversibile, apoi tot mai grave pana la pierderea vederii. In stadiile foarte avansate, recuperarea este de cele mai multe ori imposibila. S-au facut insa pasi mari in chirurgia vitreo-retiniana, cu predilectie in stadiile incipiente, medii dar chiar si mai avansate ale retinopatiei diabetice.

Tratamentele constau initial in aplicatii specifice de laser, injectii intraoculare, cu sanse bune in unele tipuri de hemoragii sau edem macular si interventii chirurgicale mai laborioase (vitrectomie) in retinopatia diabetica proliferativa. Bineinteles, totul trebuie coroborat cu tratamentele specifice ale bolii de baza.

Din pacate, se stie ca diabetul poate genera afectiuni vasculare grave cum ar fi hipertensiunea arteriala, infarcte miocardice sau in orice alta zona, tromboze venoase, embolii. Acestea pot aparea si la ochi, traducandu-se prin scaderi bruste de vedere. Acest simptom trebuie sa trimita pacientul URGENT (in maxim 1-4 ore de la debut!) la consult oftalmologic pentru a se putea lua rapid atitudine in situatia in care este vorba de un accident ischemic ocular. Aceasta afectiune are sanse de recuperare doar in primele 4 ore de la debut. Nu este insa o siguranta nici in aceasta situatie.

Simptome care ar putea sugera unui pacienti diabetic aparitia retinopatiei:

„Muste” volante in campul vizual

Scaderea vederii (brusca sau treptata)

Pierderea partiala a unui sector al campului vizual, chiar si reversibila spontan (spasm vascular cerebral).

Este important ca fiecare om sa isi masoare glicemia cel putin anual iar un eventual diabet sa fie diagnosticat la timp si tratat corect, pentru a nu duce la consecinte ireversibile”, a explicat medicul Monica Pop pe site-ul său.

