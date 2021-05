București, Cluj, Timișoara, Constanța. Cîțu: Peste 20% deja rata de vaccinare

După ce le-a mulțumit românilor pentru că Paștele a fost lipsit de evenimente, Florin Cîțu a declarat că „avem rezultate din ce în ce mai bune în ceea ce privește rata de pozitivare. Numerele scad în fiecare zi.”

„Bucureștiul este sub trei la mie... de fapt, nu mai este niciun județ în România care să aibă o rată de pozitivare sau infectare peste trei la mie, ceea ce înseamnă că ce am făcut, am făcut bine.”, a adăugat Cîțu.

Premierul a mai spus apoi că „m-am uitat pe date și se vede clar că accelerarea campaniei de vaccinare a avut un efect pozitiv. Numărul de persoane infectate scade”

„M-am uitat la București, Cluj, Timișoara, Constanța, cam toate sunt, vorbim de județ, peste 20% deja rata de vaccinare.”, a subliniat el.

De asemenea, Florin Cîțu a declarat că „dacă ne uităm la municipii, Cluj Napoca este la 34, Bucureștiul la 30, este clar că în orașe am reușit să avem un ritm puternic.”