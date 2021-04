Boris Johnson anunță vaccinarea anti-COVID a peste 7 milioane de britanici

Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a anunțat pe pagina sa de Twitter că peste 7 milioane de de britanici au fost vaccinați complet împotriva COVID-19. Johnson a menționat că sâmbătă, 10 aprilie, peste 475 de mii de persoane au primit a doua doză de vaccin, care a fost un record pentru Marea Britanie.

"Ieri a fost o zi de record, cu 475.230 de persoane care au primit a doua doză. Peste 7 milioane au fost până acum vaccinate complet. Mulțumim tuturor celor implicați în acest efort extraordinar care a salvat deja mii de vieți.", a scris Boris Johnson pe pagina sa de Twitter.

Yesterday was a record-breaking day with 475,230 people receiving second doses. More than 7 million have now been fully vaccinated.



Thanks to everyone involved in this extraordinary effort which has already saved thousands of lives.