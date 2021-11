Au luat premiile Loteriei Române. S-a câștigat din nou la Joker

Loteria Română a acordat duminică noi premii mari la jocurile sale. Mai mulți norocoși au câștigat la jocul Joker, dar potul cel mare de peste șase milioane de euro este în continuare disponibil.

La tragerea Joker de duminică, 7 noiembrie, s-a câştigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 348.660,16 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Târgovişte şi i-a adus posesorului acestuia, pe lângă premiul de categoria a II-a şi cinci câştiguri de categoria a IV-a, in total 353.632,96 lei.



La tragerea Joker de duminică, 7 noiembrie, s-au înregistrat, de asemenea, două câştiguri de categoria a III-a în valoare de 80.559,48 lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenţie din Oradea şi cel de-al doilea la o agenţie din sectorul 3, Bucureşti. Posesorul celui de-al doilea bilet a obţinut pe lângă câştigul de categoria a III-a şi trei câştiguri de categoria a V-a, şase câştiguri de categoria a VII-a şi trei câştiguri de categoria a VIII-a, în total 81.855,51 lei.

Report la Joker la categoria I de peste 6,22 milioane de euro

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 30,79 milioane lei (peste 6,22 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 171.200 de lei (peste 34.600 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, este un report în valoare de peste 418.100 de lei (peste 84.500 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 60.400 de lei (peste 12.200 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 31.300 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 1,86 milioane de lei (peste 377.200 de euro). La Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de aproximativ 2,73 milioane lei (peste 551.600 de euro).

Joi, 11 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminica, 7 noiembrie, Loteria Română a acordat 36.172 de câştiguri în valoare totală de peste 1,91 milioane de lei. Tragerile loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii "Românii au noroc", începând cu ora 18:15.