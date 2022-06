Asigurări din ASF. Gabriel Grădinescu, SIIF: Suntem cu ochii pe piață. Nu reglementăm dintr-un turn de fildeș

"Şi în debutul acestui an, autoritatea (n.r. Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF) s-a implicat activ în domeniul reglementării zonei de investiţii, în spiritul dezvoltării pieţei locale de capital. Suntem într-un plin proces de inventariere şi reconfigurare a normelor cu impact real asupra dimensiunii şi complexităţii industriei locale. Prin urmare, ne consultăm în permanenţă cu reprezentanţii industriei noastre, în toate ariile prioritate de dezvoltare. Vreau să se ştie că nu reglementăm dintr-un turn de fildeş, ci suntem mereu cu ochii pe piaţă şi reglementăm pentru piaţa de capital.

Am continuat procesul de autorizare rapidă a fondurilor locale, mai ales prin noile pachete legislative pe care le promovăm sau le avem în lucru. Personalul autorităţii din cadrul pieţei de capital a elaborat în cursul anului trecut regulamentul numărul 11, un cadru mai suplu de organizare şi funcţionare pentru administratorii înregistraţi de F.I.A. În baza acestui nou pachet legislativ, au fost deja autorizaţi trei noi A.F.I.A (administrator fond de investiţii alternative n.r.) şi suntem convinşi că şi alţi administratori vor urma exemplul şi vor fi martori la crearea unui alt segment al pieţei de capital", a declarat Gabriel Grădinescu, vicepreşedinte SIIF, la dezbaterea "Piața de capital: reglementări și facilități menite să dezvolte piața de capital", organizată de DC MEDIA GROUP.

"Am avansat foarte mult pentru atingerea obiectivului de ţară"

"De asemenea, am creat un ecosistem de autorizare rapidă a administratorilor de active, iar acum avem în plan crearea unui cadru de reglementare mai prietenos pentru fondurile de investiţii alternative, cu accent pe cele destinate investitorilor profesionali.

În paralel, autoritatea a finalizat platforma de autorizare online a documentelor încărcate de entităţile reglementate în domeniul pieţei de capital. Semnalele noastre sunt că industria apreciază şi consideră utilă această platformă.

Consider că este vizibilă pentru toţi actorii implicarea autorităţii în procesul de autorizare a contrapărţii centrale. Am avansat foarte mult, împreună cu BVB-ul (n.r. Bursa de Valori Bucureşti) pentru atingerea acestui obiectiv de ţară stabilit de autoritate. Pentru că tot veni vorba de proiectul de dezvoltare a contrapărţii centrale, pe lângă efortul instituţional consistent pentru analiza şi prelucrarea documentaţiei, ne implicăm proactiv şi în operaţiunile premergătoare operaţionalizării acesteia. După cum ştiţi, o piaţă sănătoasă şi eficientă are nevoie şi de o piaţă lichidă de împrumuturi de acţiuni. În această direcţie, am discutat cu principalii actori din piaţa noastră şi vom lucra împreună pentru accelerarea pieţei de împrumuturi de acţiuni la BVB, mai ales că în august 2022 vor intra în vigoare două regulamente ASF care vor facilita această piaţă de împrumuturi. Obiectivul nostru rămâne acelaşi, de susţinere a bursei prin creşterea lichidităţii oferite investitorilor", a mai precizat acesta.

Condiţii pentru "a putea ieşi câştigători pe termen lung"

"Consider că toate cerinţele cheie sunt îndeplinite, pentru acomodarea listării la BVB. Suntem aici să sprijinim viitorii emitenţi pentru o tranziţie cât mai rapidă către bursă. Întotdeauna am considerat că trebuie respectate deciziile adunărilor generale ale companiilor, indiferent că sunt de stat sau private, în acţiunea lor de a se lista către o anumită piaţă.

România are nevoie de o piaţă de capital solidă, companiile locale au nevoie de finanţare la bursă, românii au nevoie de un loc de tranzacţionare supravegheat eficient, unde să poată investi şi economisi pe termen lung, iar fondurile de pensii private au nevoie de o piaţă eficientă şi suficient de mare pentru plasamentele lor. Numai aşa vom putea ieşi câştigători pe termen lung. Este nevoie de un efort colectiv pentru protejarea intereselor noastre legitime de piaţă", a concluzionat Gabriel Grădinescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News