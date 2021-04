Aneta Gavrilă, fiica lui Nelu Ploieșteanu, discuție cu Orban: Nu l-am luat pe tata de la INML pentru că am aşteptat un răspuns de la dânsul

"Mi s-a spus că au ajuns până la domnul Orban cererile pe care le-am făcut peste tot pe unde am putut şi nu mi-a dat nimeni niciun răspuns. Atunci, i-am scris domnului Orban, am făcut rost de numărul lui de telefon şi l-am rugat, în numele tatălui meu, să facă ceva pentru el, dacă se poate, că am înţeles că în foarte multe cazuri s-a putut şi dânsul nu mi-a răspuns la acele mesaje. Am crezut că nu este numărului lui. Apoi am sunat la biroul dânsului, am vorbit cu secretara şi am închis.

Nu au trecut nici 30 de secunde şi m-a sunat dânsul. I-am spus, l-am implorat, am plâns şi i-am spus: "Dacă a însemnat pentru dumneavoastră ceva tatăl meu, va implor ajutaţi-mă! Lăsați-mă să îi fac un omagiu, să îl duc în curte" - aşa cum am făcut-o până la urmă pentru că am zis că, dacă nu am tupeu, nu am ce să fac, trebuie să o dai cu tupeu ca ei. Şi atunci i-am spus: îl bag în curte, nu pot să îl dau jos din maşină, ok. Îl aduc în faţa porţii aşa cum merită, fără nicio cere, să vină poliţia, DSP-ul. Am şi spus la DSP... Sunt atâtea camere după noi, în momentul în care vine cineva o să ies şi o să vorbesc despre ce am de spus și nu ne-a deranjat nimeni.

"Nu mi-a mai dat niciun telefon"

Domnul Orban nu a spus nimic, doar m-a ascultat. Şi a spus: "Dacă vă pot ajuta...". Eu nu l-am luat pe tata de la INML pentru că am aşteptat un răspuns de la dânsul, pe care nu mi l-a dat. A zis că revine cu un telefon. Am aşteptat telefonul ăla... Bineînţeles că i-am mai dat mesaje. Nu mi-a mai dat niciun telefon. Am sunat şi la secretară şi mi-a zis: "Doamnă, credeţi că depinde de dânsul?", foarte supărată. Am înţeles că nu se vrea şi a trebuit să îl iau", a spus Aneta Gavrilă, fiica lui Nelu Ploieșteanu, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

"Să mă ierte Dumnezeu, dar nu le doresc decât să aibă parte toţi de aceeaşi înmormântare", a mai spus fiica regretatului artist.