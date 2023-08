ANAT solicită Ministerului Economiei alocarea de fonduri pentru promovarea Litoralului

Conform ANAT, Litoralul a fost martorul unor schimbări profunde, în special în zonele Mamaia şi Năvodari, unde dezvoltarea imobiliară rapidă a dus la aglomerări excesive, deşi au fost create şi noi unităţi de cazare.



Totodată, fenomenul a fost amplificat de campanii negative care au pus în discuţie aspecte precum lăţimea plajelor şi calitatea nisipului, dar şi alte "probleme" care apar întotdeauna la debutul sezonului, precum alge, bacterii, mai nou holeră sau mine, creând o imagine distorsionată a Litoralului în ultimii doi ani.



"În România, toată lumea are o părere despre Litoralul românesc. Nimeni nu are păreri despre ramuri industriale, despre industria prelucrătoare, dar toţi au păreri despre turism şi fotbal, la care ne "pricepem" cu toţii. De ce? Pentru că suntem beneficiari. Campania anti-plajă, pe tema "plajelor prea largi" şi a nisipului cu scoici, a parcărilor extrem de scumpe şi a lipsei de parcări, a afectat considerabil imaginea Litoralului în ultimii 2 ani. Domnul Cadariu, ministru timp de 2 ani şi jumătate, a fost absent în privinţa industriei turismului, neînţelegând şi neacordând atenţie Litoralului. Nu s-a preocupat de imaginea Litoralului nici măcar o secundă. Multe dintre aceste teme ar fi trebuit rezolvate de către patronatele hoteliere dar acestea nu au făcut-o, iar ministerul de resort nu a alocat 3 ani niciun leu pentru promovarea litoralului, mai ales în timp ce acesta a fost atacat pe orice tema posibilă", a declarat Alin Burcea, prim vicepreşedinte ANAT.



Reprezentanţii organizaţiei susţin că plaja are nisip şi scoici. "Cu toate că ANAT a solicitat în repetate rânduri Apelor Române Dobrogea, acestea nu au şi, de asemenea, nu par interesate să achiziţioneze maşini pentru sfărâmat scoici", precizează sursa citată.



De asemenea, licitaţiile pentru plajă sunt întârziate, iar în acest an nu toate s-au desfăşurat la timp, plajele sunt costisitoare şi sunt neglijate de către Apele Române Dobrogea. Astfel, ANAT solicită ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor să reevalueze strategia plajelor în întregime.



Pe de altă parte, ANAT consideră că Organizaţiile de Management al Destinaţiei (OMD-uri), care acumulează milioane de euro anual, ar trebui să investească aceste sume eficient, pentru promovare şi dezvoltare.



"Din păcate, rezultatele promovării încă nu se văd. Costurile hoteliere explodează. TVA pentru cazare a crescut de la 5% la 9% începând cu 1 ianuarie, iar de la 1 septembrie se vehiculează posibilitatea altor creşteri ale cotei TVA pentru alimentaţia publică. Cum putem să mai promovăm un Litoral scump, cu probleme de imagine?", precizează sursa citată.



ANAT mai solicită ministrului Turismului să implementeze fiscalizarea miilor de apartamente închiriate, ceea ce ar aduce venituri extrem de importante la bugetul de stat.



Totodată, ANAT solicită cooperarea cu Ministerul Economiei în elaborarea unei strategii pentru participarea Litoralului românesc la târgurile internaţionale de turism.



"Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism face un apel către toţi factorii implicaţi să se unească în eforturile de a revitaliza şi dezvolta Litoralul românesc, astfel încât acesta să rămână o destinaţie atractivă şi durabilă pentru turişti din întreaga lume. Să nu uităm că Litoralul aparţine patrimoniului turistic naţional, a fost mândria turismului românesc şi acum necesită, mai mult ca oricând, atenţia tuturor", se mai spune în comunicat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News