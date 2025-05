Anamaria Gavrilă, părăsită pentru PNL. „This is the reality. It is what it is”

Andrei-Ionuț Teslariu a fost ales deputat pe listele POT, dar a demisionat și a activat ca deputat neafiliat. Astăzi a anunțat că se va alătura grupului parlamentar al PNL din Camera Deputaților.

„Am luat decizia de a ma alatura grupului parlamentar al PNL si echipei PNL Vaslui. Am cunoscut in trecut multi oameni din aceasta echipa de la Vaslui si am avut o colaborare placuta.

De asemenea, am considerat mereu ca Romania are nevoie de un partid de centru-dreapta puternic si sper ca acesta sa fie PNL. Le multumesc pentru primirea calduroasa si sper sa avem o colaborare fructuoasa pentru oamenii din judetul Vaslui, ca pana la urma asta este menirea unui politician. Usa mea ramane deschisa tuturor, indiferent de simpatii politice si am toata deschiderea la discutii”, a transmis deputatul Andrei-Ionuț Teslariu.

Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a reacționat imediat pe Facebook: „După operațiunea anularea alegerilor și un președinte numit, urmează spargerea opoziției. Felicitări celor care vot sta drepți și vor continua în credință și în misiunea de român”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News