ANAF a încasat peste 325.000 de lei din vânzarea a 136 de bijuterii

ANAF, prin Serviciul de valorificare bunuri București din cadrul Direcției operative de valorificare bunuri confiscate – Direcția generală de executări silite cazuri Speciale, a organizat săptămâna trecută 0 licitație publică în urma cpreia a realizat încasări semnificative la bugetul de stat.

Încasările, în sumă de 326.325 de lei, au fost realizate prin valorificarea unui grup de obiecte metale și/sau pietre prețioase compus din 136 de obiecte din aur.

Valorificarea s-a desfășurat cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) din H.G nr. 731 /2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 1412007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La începutul lunii august, președintele ANAF, Lucian Heiuș, spunea că încasările ANAF au sporit cu 23% în primul semestru.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a realizat încasări în valoare de 179,9 miliarde de lei în primul semestru, în creştere cu 23,1%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, a anunţat, luni, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Lucian Ovidiu Heiuş, în cadrul unei conferinţe de presă de prezentare a Raportului de activitate al ANAF pentru semestrul I 2022.

„În primele 6 luni de zile, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a realizat încasări în valoare de 179,9 miliarde de lei. Dacă ne raportăm la legile bugetare, la veniturile stabilite prin Legea Bugetului, este un grad de realizare de 107,3%, practic un plus de încasări de 12,2 miliarde de lei. În acelaşi timp, în aceste prime şase luni de zile am restituit TVA în valoare de 12,5 miliarde de lei. Dacă ne raportăm la primul trimestru din 2021, aşa cum este normal, să comparăm anii între ei, încasările în semestrul I din 2021 au fost în valoare de 146,2 miliarde de lei, iar încasările în semestrul I 2022, aşa cum v-am spus, au fost de 179,9 miliarde de lei, rezultând un plus de încasări de 33,7 miliarde de lei, un indice nominal de creştere de 123,1%", a spus Lucian Ovidiu Heiuş.

Acesta a afirmat că prin activitatea de executare silită s-au încasat în primul semestru al acestui an 6,7 miliarde de lei. "De asemenea, ştiţi că avem o direcţie specială care se numeşte Direcţia Generală de Executări Silite Speciale care încearcă să recupereze creanţele stabilite în urma unor sentinţe penale. Colegii de la această direcţie au încasat în anul 2022, în primul semestru, 90,8 milioane de lei, cu 18,8% mai mult decât în anul 2021. De asemenea, prin valorificarea bunurilor intrate în proprietatea statului, am încasat 14,9 milioane de lei", a menţionat Lucian Ovidiu Heiuş.

