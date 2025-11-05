Alegeri locale 2025 la CJ: Cum lovește valul la Buzău

Despre alegerile locale din Buzău și revenirea în prim-plan a lui Marcel Ciolacu s-a discutat pe larg în cadrul emisiunii „Miercurea Neagră”.

Tema a stârnit reacții ironice, dar și analize politice despre modul în care partidele își gestionează candidaturile la nivel local.

Înțelegerea politică era ca partidele aflate la guvernare să nu pună candidați comuni la București, însă la Buzău regula pare să nu se mai aplice.

Ea a adăugat, ironic, că „n-au înțeles nimic din ce s-a întâmplat anul trecut, în campanie, când se certau și se atacau, deși erau la guvernare împreună”.

În replică, Bogdan Chirieac a afirmat că speră ca „valul” să nu lovească la Buzău.

„Cu toată aprecierea pentru analiza de politică internațională și pentru ce se întâmplă peste ocean, pe mine mă interesează, de exemplu, cum lovește valul la Buzău. Mi se pare foarte interesant ce se întâmplă la alegeri, pentru că nu avem mize doar la Capitală, ci și la Buzău.

Practic, de acolo s-a pus la punct combinația asta care ne-a încurcat în ultimul an, sub comanda celui care candidează acum din partea PSD, domnul Marcel Ciolacu, fost președinte PSD și fost premier al României până mai alaltăieri. Mi se pare tare ce se întâmplă acolo, pentru că, inițial, mă gândeam că domnul Ciolacu, fiind fost președinte, se va apuca de altceva, nu neapărat de gătit pe TikTok, ca Dragnea, ci poate de business. Dar am văzut că vrea să rămână în politică. De data aceasta, în „politica mică”.

Am înțeles inițial că situația este ca la București, adică fiecare partid are propriul candidat și nu se pot face alianțe între partidele aflate la guvernare. Zilele trecute însă, am văzut că avem candidat de la AUR și unul comun USR–PNL. Mi se pare tare, pentru că, din punctul de vedere al felului în care funcționează coaliția, lucrurile sunt pe față”, a zis Diana Tache.

Înțelegerea era să nu pună candidați la București. Deci la Buzău e „la liber”



„Practic, n-au înțeles nimic din ce s-a întâmplat anul trecut, în campanie, când se certau și se atacau, deși erau la guvernare împreună. N-au înțeles nimic. Eu asta vreau să subliniez și vreau să văd cum ne va lovi valul la Buzău. La București am înțeles”, a continuat Diana Tache.

„Eu sper să nu lovească. Sper, în mod sincer, să câștige Marcel Ciolacu la Buzău. Ar fi primul premier care rămâne în politică, cum spuneți dumneavoastră, în zona lui natală, ca președinte de Consiliu Județean. Cred că are abilitatea să aducă multă prosperitate județului. S-a mai „frecat” de Bruxelles, avea o relație bună cu Ursula von der Leyen, poate mai atrage niște fonduri europene”, a zis Bogdan Chirieac.

„Depinde, însă, și ce face cu ele. Știți cum e cu atrasul de fonduri europene: E important, mai ales la Buzău, unde au fost atrase fonduri care acum sunt în verificarea Parchetului European”, a zis Diana Tache.

„Verifică foarte bine și verifică tot ce ține de PSD. La noi, la USR, nu vedeți nicio verificare de fonduri europene, pentru că la noi e totul în regulă. La Dominic Fritz, de exemplu, nu vedeți nicio anchetă, nicio verificare”, a zis analistul politic.

