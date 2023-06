Adevăruri mai puțin convenabile despre cupluri. Romeo Popescu: Dacă nu are aceste patru elemente, acel cuplu caută în altă parte

”Într-o relație de cuplu trebuie să fie trei ingrediente: comunicare, încredere și o viață erotică foarte bună. Dacă acel cuplu nu are aceste trei ingrediente, cu siguranță va căuta în altă parte. Omul trăiește asociindu-se, compensând și consumând. Când nu ai, ca om, vrei! E normal să se întâmple așa. Cele patru elemente din numerologie sunt foc, apă, aer și pământ. Dacă nu are aceste patru elemente, acel cuplu caută în altă parte să completeze ceea ce nu are. Aceste patru elemente le vedem în vibrația interioară, adică în ziua nașterii, nu neapărat în vibrația socială sau în destin. Mai mult, știm foarte clar - că na, suntem psihologi- că omul se îndrăgostește de o imagine, nu de un om. Atunci, dacă se îndrăgostește de o imagine, în numerologie, cifra de vibrație socială, adică luna în care un om s-a născut este acel rol social pe care omul îl joacă în societate. Pe acel rol îl vedem când ne întâlnim să bem o cafea” a spus numerologul Romeo Popescu, în emisiunea "Ultrapsihologie" cu Radu Leca și Ramona Dumitru.

Astfel, conform numerologului, omul se îndrăgostește de ce reprezintă persoana în funcție de luna în care s-a născut, dar, de fapt, când ajunge în conviețuire cu persoana respectivă, omul trăiește cu data nașterii persoanei respective. Pentru o persoană născută în 30.01 de exemplu, un om se îndrăgostește de tot ce oferă luna nașterii - 01, dar apoi va conviețui cu tot ce oferă data nașterii - 30.

