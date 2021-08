5 sfaturi pentru a vinde articole de lux online (și unde să le vindeți) (P)

Cum puteti evita unele greseli cruciale atunci cand vindeti articole de lux online? In acest articol va aratam 5 strategii care va vor asigura ca marketingul dvs. este corect si orientat spre client.

Se estimeaza ca pana in 2025 vanzarile de articole de lux online se vor tripla. Mai mult, o cincime din vanzarile de articole de lux se vor efectua online, deoarece cumparaturile online si experientele digitale au un impact mai mare asupra modului in care consumatorii aleg sa cumpere bunuri de lux.

In parte, aceasta situatie ar putea fi atribuita schimbarii de generatie care a inceput sa aiba loc pe toata piata produselor de lux. Daca inainte publicul tinta era alcatuit din cumparatori mai in varsta ai produselor de lux, cumparatorii mai noi sunt consumatori nascuti intre 1995-2010, acestia fiind responsabili pentru aproximativ 40% din achizitiile din acest sector.

Cand vine vorba de vanzarea de bunuri de lux online, exista lectii de invatat de la comerciantii cu amanuntul de obiecte de lux care au implementat cu succes magazine de lux digitale. Iata cum sa vindeti produse de lux online utilizand urmatoarele cinci strategii simple.

5 Sfaturi pentru a vinde articole de lux online





Folositi personalizarea pentru a genera vanzari incrementale





In zilele noastre, consumatorii doresc sa fie tratati ca indivizi iar aceasta nevoie este intensificata atunci cand vine vorba de a face achizitii de mare valoare.

Personalizarea experientei de cumparare confera privilegii speciale. Poate fi vorba de abonamente EIP (Extremely Important People), personal shopper care livreaza bunurile de lux la o adresa de domiciliu, servicii de precomanda, abilitati de a cumpara produse noi cu 36 de ore inainte de a deveni disponibile pentru alti cumparatori, vanzari private, cadouri surpriza, etc.

Avand atentia concentrata pe serviciul pentru clienti, marca dvs. se va putea distinge de competitori prin evidentierea individualismului consumatorilor ca valoare-cheie.

Atunci cand vindeti produse de lux online, strategiile de vanzare incrucisata care recomanda produse consumatorilor pe baza achizitiilor anterioare, a articolelor din cos sau din lista de dorinte ar putea fi eficiente in furnizarea unei experiente remarcabile, individualizate.

Acei consumatori care sunt intampinati cu o experienta personalizata cheltuiesc mai mult si sunt mai predispusi sa devina clienti fideli, ducand la achizitii repetate si un raport imprumut/valoare mai ridicat.

2. Unificati experienta cumparaturilor de produse online si offline de lux

Chiar daca vanzarile online sunt un factor perturbator pentru magazinele fizice, consumatorii de produse de lux vin totusi in magazinele fizice pentru experientele legate de brand. Multe articole de lux necesita un element de serviciu personal care nu poate fi intotdeauna reprodus online, cu comertul electronic: masurare, personalizare, etc.

Pentru a atrage vizitatorii in magazine unde ar putea deveni consumatori multumiti de faptul ca au avut o experienta de cumparaturi de lux, este important sa uniti prezenta online si offline. Aceasta este cunoscuta sub numele de strategie inversa omnichannel.

Folosind o strategie cunoscuta sub numele de geotargeting le puteti sugera celor care ajung pe website-ul dvs. sa viziteze magazinul dvs. local. Aceasta poate fi o modalitate de a-i directiona catre un magazin fizic.

Oferirea de servicii de cumparare online si ridicarea produselor din magazin sau evidentierea produselor disponibile exclusiv in magazinul fizi, ar putea incuraja cumparaturile in persoana.

3. Evidentiati in mod clar valoarea

Produsul de valoare nu se extinde doar la beneficiul pe care il va avea produsul dvs. in viata de zi cu zi a unui consumator; el include si marca dvs.

Produsele sunt considerate automat ca fiind de inalta calitate si ca isi merita banii datorita conotatiilor luxoase asociate cu marca lor. De exemplu, daca un comerciant de articole de lux foloseste materiale de calitate mai buna decat orice alta marca, aceasta face parte din perceptia pe care consumatorii marcii o cumpara atunci cand isi cumpara produsele.

La fel cum "a spune povestea" este o componenta cheie a oricarui tip de marketing, daca marca dvs. este construita pe o anumita istorie, ii puteti spune povestea prin afisarea in mod vizibil a insemnelor de valoare pe tot parcursul experientei online.

4. Spuneti-va povestea pe retelele de socializare

Retelele sociale pot juca un rol crucial in a ajuta comerciantii cu articole de lux online sa transforme vizitatorii in consumatori.

Un exemplu excelent de campanie de marketing pentru produse de lux pe retelele de socializare a fost „Povestea lui Thomas Burberry”, realizata de regizorul Asif Kapadia. Filmul a fost postat mai intai pe pagina de Facebook a marcii inainte de a deveni viral, generand peste 15 milioane de vizualizari si fiind considerat una dintre cele mai bune reclame din sezonul sarbatorilor din toate timpurile.

Pentru Burberry, popularitatea filmului a functionat pe mai multe niveluri. Videoclipul a generat implicare in masa, contribuind in acelasi timp la consolidarea identitatii marcii. Toate articolele purtate in film erau disponibile pentru a fi cumparate de la magazinul Burberry, facand publicitate produselor din nou si din nou, pe mai multe canale, pentru mai multi spectatori.

Magazinele de lux de comert electronic pot prin urmare sa foloseasca storytelling-ul pe retelele de socializare nu numai pentru a atrage numerosi vizitatori si potentiali consumatori cu identitatea de marca, ci si pentru a genera interactiune cu produsele lor.

Facand reclama povestii din spatele fabricarii numitor produse, este posibil ca vizitatorii sa investeasca in aceasta perceptie si sa viziteze website-ul dvs. pentru a afla mai multe despre produsul de lux care este promovat.

5. Investiti in continut

Potrivirea resurselor intr-un continut relevant de inalta calitate poate genera vanzari atat la consumatorii existenti, cat si de la cei noi. Beneficiul marketingului de continut de inalta calitate pentru produse de lux este capacitatea de a comunica publicului desemnat nivelul inalt al esteticii marcii, atat prin limbaj cat si prin aspect.

Continutul poate lua forma unor bloguri informative, videoclipuri bine produse, ghiduri detaliate si chiar e-mailuri. Acestea trebuie toate sa confere acelasi sentiment ca si manipularea unei brosuri stralucitoare, de lux.

, Louis Vuitton produce ghiduri urbane detaliate care ofera sfaturi cu privire la cele mai bune locuri de vizitat intr-un oras care nu este neaparat prezentat in publicatiile turistice. In acelasi timp, ghidul sugereaza desigur care sunt piesele de moda care ar completa o anumita tinuta, care tinuta ar fi cel mai bine sa fie purtata si unde. Aceste ghiduri exclusive nu sunt cautate doar de publicul lor, ci si cumparate. Sunt o solutie eficienta, deoarece Louis Vuitton stie ca publicul lor cauta informatii privilegiate. Acest sentiment de exclusivitate este vital sa fie valorificat de catre marcile de lux atunci cand acestea vand lux.

Producerea de continut care promoveaza unicitatea si are un sentiment de secret din interior va rezona si apoi va implica cumparatorii sofisticati sau exclusivisti.

Pentru comerciantii de articole de lux online, un exemplu in sezonul de varf al sarbatorilor ar putea fi lansarea unui Ghid de cadouri care ofera o perspectiva exclusiva asupra produselor care vor fi bestseller-urile de Craciun. Ulterior, acest ghid va fi urmat de o secventa de marketing prin email sau o serie de articole pe blog care detaliaza anumite produse, emiteri de memento-uri repetate (dar nu insistente), care pot conduce la achizitii atunci cand sunt combinate cu butoane de apel la actiune.

Unde sa vindeti articole de lux online

Crearea marcilor de lux necesita timp si consecventa. Dar exista si alte modalitati prin care puteti vinde articole de lux online intre timp.

1. Creati-va propriul website

Propriul dvs. site web ar trebui sa fie in cele din urma principalul loc de unde provin vanzarile. Daca va faceti reclama online, acesta este locul in care veti trimite vizitatorii, asa ca trebuie sa va asigurati ca este gata de conversie.

Doriti sa creati un website - magazin online pentru produse de lux?

Daca doriti sa va creati un website pe care sa vindeti articole de lux online, va trebui sa incepeti cu lucrurile de baza:





sa inregistrati un nume de domeniu web (adresa web dupa care veti fi gasit pe Internet, ex. www.store.luxury, www.luxury-gift.shop, produsedelux.ro, etc.



sa achizitionati un pachet gazduire web (spatiul necesar pe Internet pentru fisierele website-ului dvs.) insa tineti cont ca un magazin de lux trebuie sa impresioneze nu doar prin prezentarea grafica ci si prin performante; prin urmare alegeti cu atentie serviciul de gazduire si asigurati-va ca va ofere resursele necesare unei functionari ireprosabile.

2. Magazinele de profil

Daca stiti de unde cumpara in mod regulat clientii dvs. ideali, este logic sa incercati sa ajungeti in aceleasi locatii. Puteti face acest lucru atat online, cat si in magazine fizice.Dar, daca sunteti abia la inceput, este mai bine sa identificati magazinele locale mai mici care ar putea dori sa va expuna articolele de lux.

3. Platforme online

Cautati sa vindeti prin intermediul platformelor online - ar putea fi locuri excelente pentru a incepe sa va vindeti bunurile de lux.

Intrebari frecvente despre vanzarea articolelor de lux online

Cum vand produse de lux de inalta calitate?

Cele mai bune modalitati de a vinde articole de lux online sunt evitarea reducerilor la nivelul intregului site, evidentierea insemnelor de valoare, oferind servicii exceptionale pentru clienti si personalizand serviciul.

Cum stabilesc pretul unui produs de lux?

Pretul articolelor sau produselor de lux trebuie sa reflecte mesajele-cheie ale marcii; calitate inalta, istorie si exclusivitate.