”Stricăciunea a pornit de la prețul energiei”. Prof. Coșea, scenariu negru după măsurile fiscale anunțate de Guvern. ”Înseamnă șomaj”

Unul din cinci români nu îşi mai permite mesele cu carne şi una din cinci familii este restantă la plata facturilor, în special la energie. Cele mai mari decalaje ar fi în zona Bucureşti-Ilfov, unde peste 80% dintre familii ar fi în această situaţie, a spus Ioana Constantin, moderatorul emisiunii Politica Zilei de la B1 TV.

Profesorul de macroeconomie Mircea Coşea a spus că "este un fenomen vizibil, nu e nevoie să mai facem statistică. Intrăm într-un magazin şi vedem că cererea este din ce în ce mai mică, oamenii nu mai au bani. Eu am spus-o dinainte, e o perioadă în care apare o criză de lichiditate, oamenii nu mai au cu ce să mai cumpere".

Avertismentul lui Mircea Coşea. "Aceste măsuri de aşa zisă reformă vor adânci şi mai mult sărăcia"

"Toată această politică pe care am văzut-o, de plafonare a adaosului, nu a funcţionat. Să fim sinceri. În magazine, preţurile nu au fost cele pe care le raporta statistica şi Consiliul Concurenţei. Sortimentele plafonate nu au mai apărut. Lucrurile încep să miroasă de unde au început să se strice, iar stricăciunea a pornit de la preţul energiei. Plafonarea care s-a făcut acum un an şi ceva s-a făcut de patru ori mai mare decât costurile reale. În costurile de producţie ale celor care produc alimente, energia este încă enorm de mare din punct de vedere al procentelor. Ce înseamnă energie? De la carburant, pentru că toate produsele sunt transportate, la electricitate, gaze, etc. Nu te poţi lipsi de ele. De asta preţurile sunt aşa cum sunt.

Dacă a existat în ultimele săptămâni o anumită ieftinire la produse care sunt de sezon, astea nu ţin de o politică guvernamentală. S-au ieftinit anumite legume şi fructe pentru că este o ofertă mai mare. Cererea a scăzut, pentru că nu mai există lichiditate, şi atunci sigur că la nivelul comerciantului apare o politică normală, de scădere a preţului, pentru a putea vinde în continuare. Suntem într-un moment, şi nu vreau să fiu patetic, foarte dificil. Pe fundalul ăsta al căderii abrupte a consumului şi a condiţiilor de viaţă, apar şi aceste măsuri de aşa zisă reformă fiscală care vor adânci şi mai mult sărăcia. Ce e mai grav este că sărăcia va afecta o masă mare de întreprinderi mici şi mijlocii, ceea ce înseamnă şomaj", a mai punctat specialistul.

Acest articol reprezintă o opinie.