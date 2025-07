Zeci de cereri de pensionare a magistraților, pe masa lui Nicușor Dan: În momentul în care m-am uitat la ele, am văzut că...

Președintele Nicușor Dan are zeci de cereri de pensionare pe masa Administrației Prezidențiale, din partea magistraților. De asemenea, și propuneri de numiri. CSM (Consiliul Superior al Magistraturii) îl acuză că tergiversează, fără nicio explicație, procedurile. Magistrații se văd într-un adevărat blocaj. De la pupitrul prezidențial, Nicușor Dan le-a transmis că ”și-au ales prost persoana împotriva căreia să iasă cu un comunicat de presă”, afirmând că ”eu sunt unul dintre politicienii care a fost des în instanța de judecată”.

”Sunt vreo 40 - 50 de cereri de pensionare care au ajuns la mine. În primul moment, în care m-am uitat la ele, am văzut că cererile sunt incomplete, era doar o rezoluție a CSM, dar nu toate actele primite de la judecători, procurori, am cerut ca dosarele să fie completate, asta s-a întâmplat, deci, din momentul acela, dosarele au venit complete. Ele au ajuns la mine, după ce le-au verificat și colegii mei, acum două - trei săptămâni, am încercat chiar weekendul acesta să mă uit peste ele, dar n-am avut timp, e o chestiune de zile până când le semnez. Deci nu este vreun război, pur și simplu, acțiuni administrative” a afirmat Nicușor Dan, în conferință de presă.

Anterior, el le-a spus magistraților să nu fugă din profesie de teama modificărilor pensiilor, venind cu explicații pentru aceștia: Ce se întâmplă cu pensionările după modificarea adusă de tandemul Bolojan - Nicușor. Mesaj pentru magistrați

