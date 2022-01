Videoclipul cu Tim Peake urmărit de colegul costumat în gorilă, pe Stația Spațială Internațională, din nou viral

A reapărut pe Internet videoclipul în care astronautul Scott Kelly este îmbrăcat într-un costum de gorilă, pe Stația Spațială Internațională, și își sperie colegul de la bord, pe Tim Peake, scrie LadBible. Videoclipul s-a viralizat din nou, după ce a ajuns pe Reddit.

Imaginile în cauză au fost postate pentru prima dată în 2016. În videoclip, astronautul Scott Kelly apare îmbrăcat în costumul de gorilă dăruit de fratele său geamăn, fără să-l avertizeze pe celălalt astronaut de la bord.

Scott Kelly s-a filmat în timp ce s-a pregătit pentru moment și l-a urmărit pe colegul său, Tim Peake, prin stație.

Astronauţii NASA trăiesc şi lucrează izolaţi timp de luni întregi, motiv pentru care pot oferi sfaturi pertinente celor izolați la domiciliu, în contextul COVID-19.

Scott Kelly a petrecut aproape un an la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS): „Rezervaţi-vă timp pentru activităţi distractive. (...) După ce am trăit luni de zile într-un spaţiu mic, mi s-a făcut un dor uriaş de natură, de culoarea verde, de senzaţia de soare cald pe faţa mea. Le-am regăsit pe toate în cărţi, cu ajutorul imaginaţiei. Am cărat după mine în spaţiu o mulţime de cărţi."

Peggy Whitson, unul dintre cei mai experimentaţi astronauţi, spune: „Mulţi oameni încearcă să lucreze de acasă şi încearcă să fie părinţi de acasă şi să aibă o familie acasă. Deci devine foarte provocator, este exact cum am făcut noi la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale. Echipajul nostru a devenit familia noastră pe orbită şi a trebuit să lucrăm împreună toată ziua. Numai că noi nu puteam merge acasă noaptea, iar voi sunteţi chiar acasă. Ce noroc!"

A mai spus: „O mare parte din vieţile noastre în aceste zile sunt aglomerate şi înghesuite. Care sunt lucrurile pe care le-ai face dacă ai avea mai mult timp? Acum îl ai. E timpul să faci tot ce ţi-ai dorit atunci când simţeai că ai nevoie de mai mult timp cu tine însuţi."

Anne McClain spune: „Fii deschis cu privire la slăbiciunile şi sentimentele tale. Acţionează pentru a-ţi atenua stresul sau negativitatea şi evită să le transmiţi şi grupului. Fii sociabil. Caută feedback. Mare atenţie la echilibrul dntre munca, odihnă şi timp personal!"

