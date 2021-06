UE, câștig de cauză în conflictul cu AstraZeneca. Compania, obligată prin instanță să livreze de urgență doze de vaccin

Tribunalul de Primă Instanţă din Bruxelles a decis vineri să acorde măsuri provizorii în procesul intentat împotriva AstraZeneca de către Comisia Europeană şi cele 27 de state membre ale UE, informează Executivul UE pe site-ul său, transmite Agerpres.



Instanţa obligă AstraZeneca să livreze de urgenţă 50 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 până la 27 septembrie 2021 - conform unui calendar obligatoriu: 15 milioane de doze până la 26 iulie ora 9 a.m; 20 de milioane de doze până la 23 august; 15 milioane de doze până la 27 septembrie.



În cazul în care aceste termene de livrare nu sunt respectate, AstraZeneca va trebui să plătească o penalitate de 10 euro pentru fiecare doză nelivrată.



Decizia instanţei cu privire la măsurile provizorii solicitate se bazează pe faptul că AstraZeneca a comis o încălcare gravă a obligaţiilor sale contractuale cu UE.

De asemenea, instanţa constată că AstraZeneca ar fi trebuit să depună toate eforturile pentru a livra vaccinurile în termenul convenit, inclusiv în locaţiile de producţie din Regatul Unit menţionate în mod explicit în contract - mai ales având în vedere întârzierile mari în livrările către UE.



Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, salută decizia. "Această decizie confirmă poziţia Comisiei: AstraZeneca nu şi-a respectat angajamentele asumate prin contract. Este bine să vedem că un judecător independent confirmă acest lucru", a declarat preşedintele von der Leyen.

