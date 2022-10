Udrea: „România s-a promovat pe banii mei”. ANAF a transmis că scoate la vânzare mai multe mașini și terenuri care îi aparțin politicienei

„Referitor la stirea privind vanzarea bunurilor ce imi apartin, pentru a acoperi “prejudiciul” din Gala Bute, spun ce-am spus si ieri in fata Instantei: nu doar ca stau abuziv in puscarie de 6 luni, dar tot abuziv sunt pusa sa platesc 8 milioane de lei, contravaloarea promovarii României la gala de box cand a boxat Lucian Bute in 2011 la Bucuresti.

Promovarea a avut loc, brandul turistic a fost promovat si a fost vazut de aproape 200 de milioane de spectatori si telespectatori in direct si in reluare, pe televiziuni naționale si internationale cum ar fi Eurosport, Euronews, CNN. A fost cel mai mare eveniment sportiv organizat vreodata in Romania si cea mai mare actiune de promovare a țării, si eu sunt pusa acum sa plătesc contravaloarea acestei promovări, fără sa fiu vinovata de ceva anume.

Deci putem spune ca Romania s-a promovat pe banii mei. E ca si cum ai pune un ministru al transporturilor sa plateasca un pod care s-a facut, de care se bucura toata tara, pe el trec masini, dar pentru ca o justitie absurda zice ca ministrul nu ar fi supravegheat suficient pe cei de la CNAIR care au facut licitatia pentru construirea podului, si desi nimeni de la CNAIR nu este acuzat de nimic, totuși, ministrul este pus sa plateasca podul din banii lui. Ce sa zic: “să tot faci lucruri pentru țara asta”!”, a fost mesajul transmis de Elena Udrea.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) scoate la licitaţie şase terenuri şi un punct de acces, precum şi două autoturisme ale Elenei Udrea

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) scoate la licitaţie şase terenuri şi un punct de acces, precum şi două autoturisme ale Elenei Udrea, pentru a recupera prejudiciul din dosarul penal Gala Bute, a declarat, marţi, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Lucian Ovidiu Heiuş.



„ANAF a scos la licitaţie şase terenuri ale doamnei Elena Udrea pentru a recupera prejudiciul din dosarul penal Gala Bute. Valoarea acestor terenuri este de 3,296 milioane de lei. Toate amănuntele legate de această licitaţie le găsiţi pe site-ul ANAF-ului. La fel, sunt scoase şi două autoturisme aparţinând tot debitoarei", a spus Heiuş, la o întâlnire cu jurnaliştii.



Potrivit şefului ANAF, prejudiciul total este de 8,117 milioane de lei, adus Autorităţii Naţionale de Turism.



Preţul de pornire pentru cele şase terenuri, în cadrul licitaţiei, este de 3,296 milioane de lei, fără TVA. Licitaţia va avea loc pe 27 octombrie. Cele şase terenuri sunt situate în zona Străuleşti.



Pe lângă acestea, mai sunt scoase la vânzare două autoturisme: un Fiat 500 la preţul de pornire de 35.368 de lei şi un Mercedes-Benz la preţul de pornire de 37.971 de lei. Licitaţia este programată pe 8 noiembrie.



Heiuş a menţionat că ANAF a pus sechestru şi pe nişte terenuri în localitatea Nana, care urmează să fie valorificate, dar şi pe 50% din acţiunile Eurohotels, deţinute de Udrea.

