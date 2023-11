Trageri reale cu sistemul Patriot, în premieră, la Capu Midia. Ciucă a făcut eforturi pentru realizarea acestui program

'Astăzi, 15 noiembrie, începând cu ora 11.00, are loc Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului tactic cu trupe și trageri reale PATRIOT SPARK 23, în poligonul de trageri sol-aer Capu Midia.

Sunt primele trageri reale cu sistemul PATRIOT, intrat în dotarea Forţelor Aeriene Române în anul 2020.

Programul cuprinde desfășurarea unui exercițiu de combatere a amenințărilor aeriene, prin identificarea, urmărirea și neutralizarea de către sistemul de rachete sol-aer PATRIOT a țintelor aeriene, simulate de tipuri diferite de drone, cu rachete de tip PAC-2 ATM.

La eveniment și-au anunţat prezenţa premierul Marcel Ciolacu şi preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă.

„Acest exercițiu are ca scop validarea şi verificarea funcţionării primului sistem de rachete sol-aer PATRIOT intrat în dotarea Forţelor Aeriene Române în anul 2020, precum şi pregătirea în vederea creşterii capacităţii operaţionale.”, a transmis Ministerul Apărării.

Exerciţiul a fost planificat cu un an înainte de execuţie şi este inclus în Planul cu principalele activităţi al Statului Major al Forţelor Aeriene.', transmite un comunicat al MApN.

Nicolae Ciucă a făcut eforturi pentru realizarea acestui program (din postura de ministru al Apărării).

Programul a fost iniţiat în anul 2017, când ministrul apărării naţionale a transmis către partea americană Scrisoarea de cerere - LOR for LOA (Letter of Request for Letter of Offer and Acceptance), prin care a fost solicitată achiziția a 7 sisteme/FU (Fire Units) PATRIOT configurația 3+ , din producția curentă, a muniției, echipamentelor de sprijin și serviciilor aferente. Achiziția a fost planificată a se derula în două etape: etapa I – 4 sisteme, etapa a II-a – 3 sisteme.

Intrarea în serviciu a sistemelor PATRIOT va asigura creşterea nivelului de securitate al României prin operaţionalizarea unei capabilităţi defensive mature, întărirea poziţiei şi imaginii României ca furnizor de securitate regional, precum şi consolidarea Parteneriatului strategic dintre România şi SUA, prin intensificarea cooperării în domeniul militar, transferul de tehnologii şi informaţii şi creşterea nivelului încrederii între SUA şi România.

