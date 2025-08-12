Titus Corlățean, după anunțarea candidaturii la șefia PSD: Partidul reînvie, devine un partid viu și oamenii încep să se manifeste

Titus Corlățean a fost întrebat cum îi va atrage pe colegii săi de partid pentru a-l susține în competiția pentru președinția PSD.



”E un larg ecou în profunzimea partidului și trebuie să înțelegi istoria acestui partid. Și am trecut prin cicluri diferite, și prin momente dificile de criză întotdeauna partidul ăsta, în profunzimea lui, a avut resurse de reînnoire și relansare. Și dincolo de ceea ce poate apărea ca fiind o formă de înțelegeri între șefi, de cooperative, în congresele partidului oamenii de rând din partid au generat schimbarea. (...) E o reacție incredibilă din partea profunzimii, membri de partid, primari, aleși în Parlament, oameni care au fost abandonați de partid, secretari de stat de bună calitate care au fost uitați, au fost aruncați”, a spus Corlățean la Senat.



El a adăugat că este 'extrem de încurajator faptul că partidul reînvie, devine un partid viu și oamenii încep să se manifeste'.



”Prea au fost tăcuți, prea au fost mimetici, prea au fost aliniați la niște comandamente date de șefi fără să critice sau fără să vină cu contraargumente. Asta e important, să avem această dezbatere în partid și să înțelegem că sunt nu doar mizele interne al PSD de a redeveni partid important, dar sunt mize ale României”, a afirmat acesta.



Corlățean a mai spus că alegerea conducerii PSD s-a făcut pe un sistem care are și avantaje, dar și profunde dezavantaje, acel sistem de moțiune.



”De fapt, e ca la guvern. Când prim-ministrul își dă demisia, toată echipa care a fost învestită, la pachet, nu pe competiții individuale, este demisionară. La noi s-a jucat, așa, cu statutul”, a subliniat aceasta.



Senatorul PSD a mai afirmat că funcționarea coaliției de guvernare ar trebui regândită, iar regulile trebuie refăcute și respectate, potrivit Agerpres.

